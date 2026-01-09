Atención monotributistas: todas estas personas deberán pagar más de $ 63.000 en enero antes de la recategorización Fuente: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores del monotributo para 2026. El reajuste impactará directamente en el pago mensual que los contribuyentes deberán afrontar en enero.

Además, el organismo anunció que la recategorización será obligatoria en enero y deberá completarse antes del 20 de febrero de 2026 sobre la base de los ingresos obtenidos durante 2025.

Monotributo: quiénes pagarán más de $ 63.000 en enero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores del monotributo para el primer mes del 2026.

Quienes se encuentren en este tramo deberán afrontar el pago correspondiente a enero antes de confirmar su nueva condición dentro del régimen, ya que el organismo anunció que la recategorización será obligatoria en enero.

Monotributo 2026: cuánto tendrá que pagar cada categoría en enero

Previo a la recategorización que entrará en vigencia a partir del mes de febrero, ARCA detalló cuánto tendrá que abonar cada una de las categorías del Régimen Simplificado durante enero.

Por su parte, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera y, de momento, no habrá incrementos:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercios)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercios)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercios)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercios)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercios)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercios)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercios)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercios)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercios)

Cuáles son los topes vigentes del Monotributo

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cómo será la recategorización del Monotributo

La recategorización se realizará a través del portal web de ARCA y será obligatoria para todos los contribuyentes del régimen simplificado. El trámite se basará en la información registrada durante 2025.

Pasos para recategorizarse: