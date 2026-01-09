La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos topes de facturación anual del Monotributo que regirán durante 2026. A su vez, recordó los montos de la cuota mensual según la categoría y el tipo de actividad.

Los límites estarán vigentes hasta la próxima recategorización prevista para febrero, un trámite clave para evitar sanciones o quedar mal encuadrado.

El organismo también recomendó controlar los ingresos con anticipación y respetar las fechas de pago para no generar intereses ni multas administrativas.

Monotributo 2026: como quedan las escalas en enero

Las escalas del monotributo correspondientes a enero 2026 se ordenan de la siguiente manera:

Categoría A: $ 8.992.597,87

Categoría B: $ 13.175.201,52

Categoría C: $ 18.473.166,15

Categoría D: $ 22.934.610,05

Categoría E: $ 26.977.793,60

Categoría F: $ 33.809.379,57

Categoría G: $ 40.431.835,35

Categoría H: $ 61.344.853,64

Categoría I: $ 68.664.410,05

Categoría J: $ 78.632.948,76

Categoría K: $ 94.805.682,90

Estos valores se usan para verificar si corresponde permanecer, subir o bajar de categoría en la recategorización.

¿Cuánto se paga de Monotributo en 2026 según la categoría?

Las cuotas del monotributo correspondientes a enero 2026 muestran los valores que están vigentes según la categoría y los componentes que lo integran.

La cuota mensual incluye el Impuesto Integrado, los aportes previsionales y la obra social. Los importes varían según si la actividad es servicios o comercio:

Categoría A: $ 37.085,74

Categoría B: $ 42.216,41

Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (comercio)

Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (comercio)

Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (comercio)

Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (comercio)

Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (comercio)

Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (comercio)

Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (comercio)

Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (comercio)

Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (comercio)

¿Hasta cuándo rigen los topes y cuándo hay que recategorizarse?

Los topes y cuotas se mantienen hasta febrero de 2026, mes en el que corresponde realizar la recategorización obligatoria. ARCA sugiere revisar los ingresos acumulados del último año y confirmar la categoría correcta antes de iniciar el trámite.

¿Qué pasa si se supera el tope de facturación?

Si un monotributista excede el límite de su categoría y no se recategoriza:

Puede ser reubicado de oficio por ARCA

Podría enfrentar multas e intereses.

En casos de exceso significativo, puede quedar excluido del régimen y pasar al régimen general (IVA y Ganancias).

Fuente: Archivo

¿Qué es el Monotributo y a quiénes está dirigido?

El Monotributo es un régimen simplificado que unifica en un solo pago IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y obra social. Está orientado a personas humanas con actividades económicas de baja o mediana escala, tanto de servicios como de comercio.