El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cargó este domingo contra la sesión que la oposición convocó para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/23. En diálogo con LN+, sostuvo que detrás del pedido solo hay ganas de “generar algún tipo de caos” y que el tema que lo motivó ya está resuelto.

Según Menem, el impulso opositor se apoya exclusivamente en el artículo 154 del decreto, que derogó la Ley de Tierras. El titular de la Cámara baja recordó que la aplicación de ese artículo había estado frenada por la Justicia, hasta que la Corte Suprema se pronunció sobre la legitimación de la organización demandante y volvió a habilitar sus efectos.

Sin embargo, el viernes 9 de octubre el máximo tribunal suspendió otra vez, de manera cautelar, los efectos de ese artículo, sin resolver el fondo de la cuestión. Para Menem, ese giro dejó el debate sin sentido: “Esa discusión ya sería inútil”.

La agenda legislativa que se viene

El oficialismo también apunta a la agenda de los próximos días. Menem contó que el miércoles 14 de octubre, un día antes de la sesión opositora, se reunirá la comisión que analiza el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que viene del Senado. Allí, según explicó, hay diputados que quieren incorporar la derogación por ley del artículo 154 del decreto, algo que le quitaría todavía más fundamento a la convocatoria.

El presidente de la Cámara baja afirmó que el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras dejó sin sustento el debate y advirtió sobre el impacto en alquileres e internet satelital.

Además, recordó que el oficialismo y sus aliados pidieron una sesión para el miércoles 21 de octubre, con temas vinculados a la morosidad y la discapacidad, que también figuran en el pedido de la oposición. A ese temario podría sumarse el proyecto sobre propiedad privada.

Las consecuencias de que se caiga el DNU 70

El diputado advirtió que, si el decreto queda sin efecto, volverían a regir la Ley de Alquileres, la de Abastecimiento y la de Góndolas. Sobre la primera, pronosticó un encarecimiento de los contratos: calculó que los alquileres subirían entre un 30% y un 40%.

También planteó que un rechazo afectaría los permisos que usan empresas de internet satelital como Starlink. Mencionó más de 880.000 antenas y, con un promedio de cuatro usuarios por cada una, estimó que el servicio llega a unas 3,5 millones de personas. Aclaró, además, que el Senado ya había descartado el rechazo al decreto.

Milei 2027 y la relación con Bullrich

En materia electoral, Menem respaldó la suspensión o eliminación de las PASO y cuestionó que el Estado financie la selección de candidatos de los partidos. Lo definió como “un gasto innecesario” y consideró que cada partido debería hacerse cargo de su propia interna.

Asimismo, el presidente de la Cámara baja ratificó que Javier Milei será el candidato del oficialismo en las elecciones de 2027 y descartó una postulación de la senadora Patricia Bullrich. “No queda ninguna duda”, afirmó, y agregó que el Presidente va por la reelección. Se mostró confiado en un triunfo: dijo que sería el primer mandatario no peronista reelecto desde el regreso de la democracia.

Contó que el oficialismo trabaja con ese objetivo “en toda la República, en los 24 distritos”, con la idea de consolidar lo hecho durante la gestión.

Consultado por la reunión entre Milei y Bullrich y las diferencias entre ambos, defendió la convivencia de miradas dentro del equipo. Sostuvo que la senadora tuvo un enfoque propio desde el comienzo del Gobierno y que el Presidente ve esa dinámica como constructiva, porque amplía su base de sustentación. “No hay ruido en la mesa política, para nada”, aseguró, y rechazó que se trate de internas: dijo que son distintas miradas para resolver los conflictos.

Respaldo a Caputo y el factor petróleo

El legislador también respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó las versiones sobre una posible salida del Gabinete. Las atribuyó a “operadores” que, según dijo, buscan debilitar al Gobierno cada vez que el ministro avanza con una medida importante.

Por último, sobre el escenario económico, reconoció que hay variables fuera del control oficial y puso como ejemplo una suba del 50% en el precio del petróleo.