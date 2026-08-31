La carrera electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 comienza a mostrar un escenario más competitivo.

Aunque La Libertad Avanza (LLA) continúa como la fuerza con mayor intención de voto, el margen que separa al oficialismo del peronismo se redujo durante las últimas semanas, según el Votómetro Argentina.

El estudio, desarrollado por la Fundación CiGob y Red Lines, reúne múltiples encuestas para elaborar una visión más amplia del escenario electoral.

La última medición refleja que Javier Milei mantiene el liderazgo, pero con una ventaja considerablemente menor que la registrada anteriormente.

Elecciones 2027: Milei mantiene el primer lugar, pero se achica la diferencia

A diferencia de una encuesta tradicional, el Votómetro Argentina combina los resultados de 125 estudios de opinión y les asigna distintos niveles de relevancia en función de cinco criterios: la antigüedad de cada medición, el desempeño histórico de la consultora, posibles sesgos, la línea editorial del medio que publica el sondeo y la metodología aplicada.

Con esa información, el modelo realiza 10.000 simulaciones mediante el método Monte Carlo para obtener distintos escenarios posibles y calcular la evolución de las principales fuerzas políticas.

Los resultados de agosto muestran que La Libertad Avanza conserva el liderazgo, aunque perdió parte de la ventaja que tenía sobre el peronismo.

Elecciones 2027: Milei mantiene el primer lugar, pero se achica la diferencia. Presidencia de la Nación

La Libertad Avanza tiene 33% y el peronismo se acerca

En la medición de intención de voto correspondiente a agosto, LLA alcanza el 33%, mientras que el peronismo reúne cerca del 27%. De esta manera, el oficialismo mantiene una diferencia de aproximadamente seis puntos porcentuales.

Sin embargo, al analizar la serie temporal ponderada por el modelo, la distancia entre ambos espacios resulta mucho más reducida. En agosto, La Libertad Avanza registra 29,8% frente al 27,9% del peronismo, con una brecha de apenas 1,9 puntos.

El escenario cambió respecto de julio, cuando la diferencia estimada era de 4,3 puntos, con 32,6% para LLA y 28,3% para el peronismo.

Los números no muestran que el peronismo haya pasado a liderar la carrera presidencial. Lo que se observa es principalmente una pérdida de ventaja de Milei frente a un peronismo que permanece relativamente estable.

Elecciones presidenciales 2027: el balotaje aparece como el escenario más probable

El Votómetro también mantiene al balotaje como la alternativa electoral con mayor probabilidad. En la edición de julio, el modelo estimaba en 97% las chances de que hubiera una segunda vuelta.

El escenario que aparecía con mayor frecuencia era una definición entre Javier Milei y Axel Kicillof, aunque esto no significa que ambos sean necesariamente los candidatos que competirán en 2027.

La explicación está vinculada con los niveles actuales de intención de voto: si bien LLA conserva el primer puesto, no se encuentra cerca del porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta.

Por este motivo, la definición presidencial podría depender de una segunda instancia y, especialmente, de cómo termine organizándose la oposición.

Elecciones presidenciales 2027: el balotaje aparece como el escenario más probable.

El peronismo todavía no definió a su candidato para 2027

Uno de los principales interrogantes de cara a las elecciones presidenciales es quién encabezará la propuesta peronista.

El modelo utiliza actualmente a Axel Kicillof como el nombre que mejor representa el escenario opositor, aunque la propia metodología advierte que las candidaturas todavía están en proceso de definición.

Por eso, los resultados deben interpretarse como una fotografía del escenario actual y no como una confirmación de las candidaturas que finalmente aparecerán en las boletas.

Qué otras fuerzas aparecen detrás de Milei y el peronismo

La Libertad Avanza y el peronismo concentran actualmente las principales posiciones del escenario electoral. Por detrás aparecen otros espacios con porcentajes considerablemente menores.

En una de las últimas mediciones difundidas, el PRO y el sector residual de Juntos por el Cambio rondan el 5,7%, mientras que el Frente de Izquierda alcanza el 5,4% y Provincias Unidas llega al 3,6%.

Estos porcentajes muestran una marcada distancia respecto de los dos espacios que actualmente encabezan las mediciones.

Qué otras fuerzas aparecen detrás de Milei y el peronismo.

Elecciones 2027: los indecisos pueden cambiar el resultado

Además de la intención de voto, existe otro dato que podría resultar determinante: la cantidad de personas que todavía no definieron a quién votar.

La edición de julio del Votómetro ubicó a los indecisos en 16,1%, una proporción suficientemente elevada como para modificar de manera importante el reparto actual de votos.

Por esa razón, el modelo no plantea sus resultados como una predicción definitiva. La metodología considera que el escenario electoral todavía puede experimentar modificaciones y que las encuestas representan probabilidades y tendencias, pero no permiten anticipar con exactitud el resultado de una elección que aún está a más de un año.

Javier Milei registra una caída en su imagen

La evolución de la intención de voto también aparece acompañada por un deterioro en la evaluación de la gestión presidencial.

En julio, el Votómetro registraba para Javier Milei un 39,2% de aprobación y un 56,2% de desaprobación, lo que representaba un saldo negativo de 17 puntos porcentuales.

En agosto, la imagen presidencial mostró una nueva variación: 38,1% aprobó la gestión, mientras que 57,5% la desaprobó.