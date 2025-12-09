Adiós a las horas extras: qué dice el proyecto de reforma laboral que cambiará el trabajo para siempre

La reforma laboral que se debatirá en el Congreso introduce un cambio profundo en la organización del trabajo: el banco de horas.

Este sistema busca reemplazar el esquema tradicional de horas extra y permitir una distribución más flexible de la jornada, adaptada a los picos de producción y a la demanda de cada empresa.

¿Qué es el banco de horas y cómo funciona?

El banco de horas permite que el trabajador acumule tiempo adicional en días de alta carga laboral y lo compense con francos o jornadas más cortas cuando la actividad baja.

Este modelo, que ya se aplica en países como Grecia, apunta a reducir costos para las empresas y dar mayor previsibilidad a los empleados.

A diferencia del régimen actual, el pago por horas extra dentro del banco será menor al recargo del 50% o 100% que establece la ley vigente. La compensación podrá hacerse con tiempo libre o pagos adicionales, según lo que acuerden las partes.

Acuerdos voluntarios y control obligatorio

El proyecto establece que todo pacto debe ser voluntario y por escrito. Además, exige un sistema de control claro y verificable para registrar las horas trabajadas y los períodos en los que el empleado está a disposición.

La autoridad laboral tendrá facultades para fiscalizar el cumplimiento de los derechos básicos, como los descansos diarios y semanales.

Flexibilidad con límites

La jornada flexible no podrá superar los topes legales semanales. El texto legal permite que los acuerdos se adapten a cada empresa, incluso por encima de los convenios de actividad, pero siempre dentro de los márgenes fijados por la ley y los convenios colectivos.

En Grecia, el banco de horas habilitó jornadas de hasta 13 horas en días puntuales, con un límite anual. En Argentina, el proyecto no fija ese rango, pero sí autoriza ajustes sectoriales para responder a la demanda.

Otros cambios clave en la reforma

Trabajo a tiempo parcial: se podrán sumar horas extra bajo acuerdo, sin superar la jornada máxima legal.

Fin de la ultraactividad: si no se renueva un convenio colectivo, dejará de estar vigente al vencer el plazo, lo que busca acelerar las negociaciones.

Prevalencia de acuerdos por empresa: tendrán prioridad sobre los convenios generales, siempre respetando la ley.

¿Qué implica para trabajadores y empresas?

El banco de horas promete mayor flexibilidad y reducción de costos, pero también exige controles para evitar abusos. Los sindicatos advierten que la eliminación de la ultraactividad puede debilitar la negociación colectiva, mientras que las empresas ven una oportunidad para adaptarse a la variabilidad del mercado