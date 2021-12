Argentina y Brasil relanzan las relaciones: anuncios, reunión de presidentes y obras conjuntas

Habrá anuncios de obras conjuntas, la presencia de funcionarios del gabinete nacional y de la administración vecina, propuestas para el incremento del comercio y la mirada puesta en un inminente encuentro entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro . Pero sobre todas las cosas, Argentina y Brasil festejarán hoy el día de la amistad entre ambos países con una gran fiesta en la embajada argentina en Brasilia tendiente a relanzar las relaciones bilaterales.

El embajador Daniel Scioli preparó para este mediodía un encuentro con el gobierno de Brasil para evocar el inicio del proceso de integración del Mercosur y la reunión de los entonces presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú el 30 de noviembre de 1985.

"Este es un momento de progreso, resultados y avances en las relaciones bilaterales. De allí que este festejo del día de la amistad entre ambos países sea significativo", dijo Scioli a El Cronista al destacar lo que será el encuentro de hoy en la embajada argentina en Brasilia.

En la embajada argentina de Brasilia se esperan 400 invitados y el presidente Alberto Fernández enviará un video grabado para saludar por el día de la amistad entre ambos países. Además, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, viajará especialmente para este encuentro al igual que el vice jefe de Gabinete, Jorge Neme y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, entre otros referentes de la Argentina.

En la agenda de Béliz está pautada también una reunión con el ministro de Economía, Paulo Guedes y con el secretario de Asuntos Estratégicos y hombre de mayor confianza de Bolsonaro, Flavio Viana Rocha, entre otros. La idea de la Argentina y Brasil sin dudas es relanzar las relaciones bilaterales y avanzar en una agenda más profunda.

Ayer, Scioli se reunió con la ministra de Agricultura de Bolsonaro, Teresa Cristina, con quien hoy anunciará que ya no hay trabas fitosanitarias en las fronteras entre ambos países y avanzarán en acuerdos de cooperación para potenciar las exportaciones agrícolas del Mercosur.

Además, Scioli está enfrascado en coordinar con el sector privado de Brasil y el gobierno de Bolsonaro en la puesta en marcha del proyecto de construcción de un gasoducto que irá de Vaca Muerta a Brasil para exportar gas al país vecino en unos años.

Alberto Fernández anunció la semana pasada la construcción de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner y Transport.Ar que irá de Vaca Muerta a Buenos Aires con una ampliación de fondos presupuestarios por u$s 400 millones para completar el financiamiento de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y sus obras complementarias . Y ahora se negocia del lado de Brasil las obras de Uruguayana hasta Porto Alegre con capital privado. De esta manera, la Argentina potenciará las exportaciones de gas a Brasil en el futuro inmediato.

Por otro lado, en el relanzamiento de las relaciones bilaterales se busca fomentar las inversiones de Brasil en la Argentina y potenciar aún más el comercio bilateral.

Scioli subrayó las "buenas perspectivas" del intercambio comercial entre ambos países y estimó que los ingresos por exportaciones a ese destino serán de US$ 12.000 millones durante este año. "Brasil volvió a ser el primer socio comercial argentino; esto se fue consolidando y hay buenas perspectivas por delante", dijo el embajador argentino.



En octubre de 2021 las exportaciones argentinas a Brasil fueron de US$ 1.218,2 millones y las brasileñas de US$ 1.125,8 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 92,4 millones. Así, las exportaciones argentinas crecieron en un 50,5% respecto del mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas se incrementaron un 38%.



En el plano político, más allá de las diferencias ideológicas, Scioli está cerrando los detalles para que además de la cumbre de presidentes del Mercosur que se dará en Brasilia el 16 y 17 de diciembre, haya una reunión a solas entre Bolsonaro y Alberto Fernández.