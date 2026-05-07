Banco de México (Banxico) redujo en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día, para ubicarla en 6.50%, y dio por concluido el ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024, al considerar que el panorama inflacionario permite una menor restricción monetaria. La decisión fue tomada por mayoría por la Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus integrantes. El banco central argumentó que el proceso de baja de inflación continúa avanzando, aunque advirtió que el panorama sigue sujeto a riesgos relacionados con la inflación subyacente, el entorno global y la volatilidad financiera. Con este ajuste, Banxico mantiene el ciclo de relajamiento monetario iniciado este año, después de varios meses de política monetaria restrictiva para contener las presiones inflacionarias. En su comunicado, el instituto central señaló que el balance de riesgos para la inflación “permanece sesgado al alza”, aunque reconoció que los choques globales sobre precios han perdido intensidad y que la actividad económica muestra señales de moderación. La decisión ocurre en un contexto en el que distintos bancos centrales han comenzado a flexibilizar su postura monetaria ante menores presiones inflacionarias y una desaceleración económica global. Banxico reiteró que las siguientes decisiones dependerán de la evolución de la inflación y del comportamiento de la economía, por lo que mantendrá una postura congruente con el objetivo de llevar la inflación a su meta de 3%. La inflación en México ha mostrado una trayectoria descendente en los últimos meses, aunque todavía se mantiene por encima del objetivo permanente del banco central.