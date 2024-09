Argentina logró el superávit comercial más alto de su historia para los primeros 8 meses del año

El saldo comercial de los primeros ocho meses de 2024 se situó en u$s 14.151 millones, lo que representó el superávit más alto de la historia del país para ese lapso. El monto marcó un fuerte contraste con el resultado del mismo período de 2023, que fue deficitario en u$s 6157 millones.

De esta forma, se produjo una mejora en el intercambio comercial argentino de u$s 20.308 millones.

Las cifras surgen del Monitor de Exportaciones Argentinas elaborado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), a cargo de Diego Sucalesca, que incluye datos a agosto de este año.

El informe destacó que los ingresos por exportaciones de los primeros ocho meses del año totalizaron u$s 52.190 millones, un 14,8% superior a los registros del mismo período de 2023. Esta cifra es la segunda más alta de los últimos 11 años en este rubro.

Histórico superávit comercial de la Argentina: las cifras de las importaciones

Por su parte, las importaciones del semestre fueron un 29,8% menores a las del mismo período del año anterior, al alcanzar los u$s 4830 millones.

El Monitor resaltó que, en agosto último, las exportaciones argentinas alcanzaron los u$s 6793 millones, un 14,9% más en la comparación interanual. El incremento se explica por un alza del 20,7% en las cantidades exportadas, lo que compensó una contracción de los precios de, en promedio, un 4,8%.

En tanto, las importaciones de agosto alcanzaron los u$s 4830 millones, una cifra 29,8% inferior a la obtenida el mismo mes de 2023. La caída se explica por la baja de las cantidades importadas descendieron un 32,2%, moderada por que los precios registraron un aumento del 3,7%. Esto significó un saldo comercial mensual superavitario de u$s 1963 millones.

Histórico superávit comercial de la Argentina: los principales destinos de las exportaciones

Durante agosto, los principales destinos de los despachos argentinos fueron Brasil (u$s 1193 millones); Chile (u$s 577 millones); y Estados Unidos (u$s 542 millones). En el mismo mes, se destacaron Chile (+u$s 520millones), India (+u$s 215 millones) y Vietnam (+u$s 210 millones) como los destinos con mayor superávit comercial.