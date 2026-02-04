Se trata de la empresa cordobesa Metalfor SA, parte del Grupo Bertotto Boglione, queen el marco de una excelente relación gubernamental entre Argentina y Estados Unidos,ha sido adjudicataria del primer crédito internacional en más de 5 años por parte de laCorporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sussiglas en inglés) y uno de los exclusivos créditos otorgados por parte de dicho organismo en el año 2025 a nivel global. El monto, u$s 50 millones. La empresa Cordobesa, próxima a emitir una nueva Obligación Negociable, se especializa en el diseño, producción y comercialización de equipos de alta tecnología para el sector agroindustrial argentino y latinoamericano. En el año 2025, concluyó nuevamente como empresa líder en ventas de pulverizadoras autopropulsadas, segmento que disputa con otras empresas de la talla de John Deere. Cuenta con cuatro plantas industriales, 3 en Argentina y una en Brasil, con una trayectoria de mas de cinco décadas. Por su parte, la DFC es una agencia gubernamental estadounidense cuyo objetivo es colaborar con el sector privado mediante la movilización de capital en países e industrias que están alineados con los objetivos estratégicos de ese país, entre los que se encuentran la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura, entre otros. “Nos enorgullece que una empresa nacida en Argentina como Metalfor haya sido quien recibió esta herramienta para seguir creciendo”, manifestó Charles Moser, Managing Director, Head of DCM for Emerging Markets de StoneX Financial Inc., empresa articuladora del crédito. “Cuando comenzamos a trabajar con Metalfor nos dimos cuenta de que estábamos frente a una empresa líder, en un sector prioritario y con planes concretos de crecimiento y desarrollo. La financiación, con condiciones competitivas, permitirá la incorporación de tecnologías norteamericanas en los productos de Metalfor. Tengamos en cuenta que el desembolso fue el único realizado en Argentina en más de 5 años por parte del DFC. Eso demuestra la confianza internacional en la Compañía y refuerza la relación sólida y constructiva entre ambos países.”, destacó Charles Moser. “Ha sido un proceso de mucho trabajo por el cual hoy vemos grandes resultados”, manifestó Eduardo Borri, presidente de Metalfor SA y Bertotto Boglione. “Este crédito internacional cuyas condiciones dentro de las cuales se encuentran los 8 años de plazo (con los dos primeros de gracia), no es solo una gran herramienta para seguir creciendo, nos ratifica la confianza nacional e internacional en nuestro Grupo. El mismo tiene como propósito fortalecer la capacidad productiva e industrial de la empresa, logrando una robusta consolidación del capital de la Compañía.”, concluyó el empresario cordobés, Eduardo Borri. En el marco de una campaña agrícola que promete ser excelente, y que se inició con una cosecha histórica de trigo con casi 30 millones de toneladas y rindes de soja y maíz que se perfilan muy altos; la empresa de Marcos Juárez realizará la emisión de una Obligación Negociable (ON). “El trabajo con asesoría tanto en el plano nacional como internacional ha sido fundamental para poder construir el presente de la empresa, en ese sentido el aporte de Apeiron Capital Markets, liderada por Martín Redrado ha sido determinante.”, comentó el empresario oriundo de Córdoba y ex Presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA). Los fondos netos de dicha ON, se destinarán principalmente al fortalecimiento del capital de trabajo, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la operatoria, optimizar la gestión de inventarios y mejorar la eficiencia productiva y comercial de la Compañía. Asimismo, se destinarán fondos a financiar directamente a los clientes, esta estrategia resulta clave para sostener y expandir el volumen de ventas y consolidar la participación de mercado, tanto en el mercado local como en el exterior. Por último y muy importante, los fondos serán utilizados también para el desarrollo, mejora e incorporación de nuevas máquinas y tecnologías, destinadas tanto al mercado nacional como al mercado internacional. La combinación de estas variables permitirá a la Compañía fortalecer su estructura operativa y financiera, acompañar el crecimiento del negocio y sostener una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo, en un contexto de normalización financiera y perspectivas favorables para el sector.