En esta noticia Apuesta por las Pymes

Santander apoyará con un monto acumulado de MXN $1.6 millones al ecosistema emprendedor que busquen capital semilla para aumentar el uso de la tecnología en sus negocios.

El banco lanzó dos retos para premiar a los mejores proyectos: por una parte el Reto Santander PyME 2026 con el objetivo de apoyar a las empresas que busquen acelerar su transformación digital mediante la incorporación de tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial.

Santander señaló que las empresas ganadoras obtendrán capital semilla, mentorías y oportunidades de vinculación para fortalecer la productividad, el crecimiento y la competitividad de los negocios participantes.

Santander México

Este concurso está dirigido a pequeñas y medianas empresas y Personas Físicas con Actividad Empresarial legalmente constituidas en México, con al menos dos años de operación y ventas recurrentes, que busquen acelerar su transformación digital mediante tecnología, datos e inteligencia artificial.

De forma conjunta, la institución financiera presentó el Reto Santander University 2026, una convocatoria específica para proyectos emprendedores desarrollados por estudiantes, profesores y recién egresados.

Esta categoría convoca a estudiantes, profesores y recién egresados, integrados en equipos de entre dos y cinco personas, con proyectos en etapa de Producto Mínimo Viable o próximos a salir al mercado.

Ambos programas incluirán procesos de evaluación especializada, mentorías y oportunidades de vinculación para fortalecer los proyectos seleccionados y destinarán en conjunto MXN $1.6 millones en capital semilla y acompañarán proyectos en distintas etapas.

Las convocatorias permanecerán abiertas hasta el 18 de septiembre de 2026 a través de la plataforma Santander X.

Las personas interesadas podrán consultar las bases y completar su inscripción en www.santanderx.com. La evaluación final y la ceremonia de reconocimientos de ambas convocatorias se realizarán a finales de noviembre de 2026 en Ciudad de México.

“La competitividad de México depende en gran medida de su capacidad para generar nuevas empresas, acelerar la adopción tecnológica y transformar el talento en soluciones con impacto real. Con ambos retos buscamos impulsar todo el ciclo de innovación, desde las ideas que nacen en las universidades hasta las empresas que ya operan y buscan crecer a través de la digitalización y la inteligencia artificial”, afirmó Arturo Cherbowski Lask, director Ejecutivo de Santander Universidades y director General de Universia México.

Apuesta por las Pymes

Santander tiene un ambicioso plan para impulsar el financiamiento al segmento de Pequeñas y Medianas Empresas en el país.

En conferencia de prensa, el banco destacó que en el segundo trimestre el segmento tuvo un crecimiento interanual superior a 6%.

Marcos Abal, director ejecutivo de Pymes en Santander México, aseguró que este sector es estratégico para el desarrollo del país, con un impacto determinante en el empleo.

“Por eso estamos apoyando que accedan a soluciones integrales que van más allá del crédito, y donde la capacitación, asesoría y acceso a herramientas para su internacionalización resultan indispensables, además, desde luego, de todo un entorno que favorezca su transición a modelos de gestión y comercialización digitales”, señaló.

En este sentido, Santander estableció el objetivo de colocar MXN $36,000 millones de pesos adicionales de crédito para el segmento, así como la incorporación de 40 mil nuevos clientes y la originación de 16 mil nuevos créditos, apoyados en soluciones para la operación, vinculación y digitalización de las empresas.