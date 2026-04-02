La Oficina del Presidente de la Nación anunció este jueves que las estaciones terrenas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) ubicadas en Córdoba y en Tierra del Fuego recibieron con éxito las señales y datos de telemetría del microsatélite Atenea, en lo que el Ejecutivo calificó como “un hito en materia espacial” para la Argentina. El satélite, de tipo CubeSat 12U, es parte del programa Artemis de la NASA —la iniciativa que busca retornar al ser humano a la Luna— y convierte al país en protagonista de una de las misiones más ambiciosas de la era espacial moderna. “Hoy, la historia nos encuentra siendo parte en primera persona del programa Artemis de la NASA, con un microsatélite que integra una de las misiones más ambiciosas de la era moderna”, sostiene el comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei. El microsatélite tiene capacidades múltiples: medirá niveles de radiación desde órbita baja hasta el espacio profundo, evaluará el comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas y analizará señales de navegación GNSS —GPS, GLONASS y Galileo— a altitudes superiores a las constelaciones actuales. También validará enlaces de comunicación de largo alcance y ensayará sensores de muy baja luminosidad y sistemas de medición de radiación. La operación implica poner a prueba las capacidades nacionales de seguimiento, recepción, procesamiento de datos y gestión remota en un escenario de alta complejidad técnica. El proyecto es resultado de un trabajo articulado entre la CONAE y un conjunto de instituciones académicas y científicas de primer nivel: la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa argentina VENG S.A. El Presidente firmó el comunicado oficial y trazó un paralelo histórico con la llegada del hombre a la Luna en los años ’60, cuando los argentinos seguían la transmisión “por radio o en televisores blanco y negro”. Hoy, señaló, el país es parte activa del evento, no mero espectador. “Argentina vuelve a ser parte del concierto de las naciones que hacen historia y esto no es casualidad. Es el resultado de un cambio de paradigma impulsado por el Presidente Javier Milei, quien marcó un rumbo claro de inserción global y de excelencia. Hoy el mundo nos elige por nuestra confiabilidad, seguridad y vanguardia tecnológica”, concluye el texto oficial.