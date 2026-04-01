Pasaron más de 50 años desde que el hombre pisó la Luna por última vez en la misión Apolo 17 (1972). Hoy, esa espera termina. El Centro Espacial Kennedy en Florida se prepara para el lanzamiento de Artemis II, la misión de la NASA que no solo busca rodear la Luna, sino consolidar la tecnología que permitirá, en un futuro cercano, establecer una base permanente allí.

Si sos un apasionado del espacio o simplemente no te querés perder un evento que quedará en los libros de historia, agendá los detalles y preparate para una transmisión épica.

¿A qué hora es el lanzamiento de Artemis II en Argentina?

La NASA confirmó una ventana de lanzamiento de dos horas. Si vivís en Argentina, estos son los momentos clave para que no te pierdas nada:

Inicio de carga de combustible: 06.45 AM (Hora de Buenos Aires).

Comienzo de la transmisión oficial: 11.40 AM.

Ventana de despegue: a partir de las 19.24 PM.

Podrás seguir el evento en vivo a través de NASA+, el canal de YouTube de la agencia espacial (con opción en castellano) y las principales señales de noticias nacionales que retransmitirán el minuto a minuto.

Los protagonistas: ¿quiénes son los cuatro elegidos?

A diferencia de las misiones Apolo, marcadas por la Guerra Fría, Artemis II refleja la diversidad y la cooperación internacional del siglo XXI. La tripulación está compuesta por:

Reid Wiseman (Comandante - EE.UU.): veterano de la Estación Espacial Internacional. Victor Glover (Piloto - EE.UU.): se convertirá en la primera persona de color en participar en una misión lunar. Christina Koch (Especialista de misión - EE.UU.): posee el récord de la estancia más larga de una mujer en el espacio. Jeremy Hansen (Especialista de misión - Canadá): el primer canadiense en viajar a la Luna, gracias a la alianza con la Agencia Espacial Canadiense.

Un desafío técnico de 44.000 millones de dólares

Llegar a la Luna no es barato ni sencillo. La NASA invirtió una cifra astronómica para desarrollar el sistema de transporte más potente de la historia:

El cohete SLS (Space Launch System): Con un costo de 24.000 millones de dólares , es el único capaz de enviar la cápsula Orion directamente a la Luna en una sola misión.

La cápsula Orion: Desde 2006, se destinaron 20.000 millones para su desarrollo. Esta nave es donde vivirán los astronautas durante los 10 días que dure la travesía.

El fantasma del escudo térmico

Un dato que genera tensión entre los ingenieros es el comportamiento del escudo térmico. En la misión Artemis I (que no fue tripulada), el escudo sufrió un desgaste mayor al esperado, con desprendimientos de material al reingresar a la atmósfera a temperaturas de 2.800 ℃. Para esta vuelta, la NASA modificó la trayectoria de reingreso.

Pasaron más de 50 años desde que el hombre pisó la Luna por última vez en la misión Apolo 17 (1972). Fuente: EPA CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

“Hacé de cuenta que estamos bajando un cambio para no quemar los frenos”, explicarían en términos criollos los técnicos para justificar la nueva ruta de entrada.

Cronograma de la misión: 10 días de pura adrenalina

La misión no termina con el despegue. Anotá estos hitos:

Día 1 al 5: validación de sistemas en órbita terrestre y viaje hacia el satélite.

Lunes 6 de abril: la tripulación romperá un récord histórico al situarse a más de 400.000 kilómetros de la Tierra , la mayor distancia jamás alcanzada por seres humanos.

Viernes 10 de abril: comienza la cobertura del regreso y el reingreso a la atmósfera.

Sábado 11 de abril: amerizaje en el Océano Pacífico y recuperación de los astronautas por parte de la Marina de los EE.UU.

¿Por qué Artemis es diferente a las misiones Apolo?

Si te preguntás por qué tardamos tanto en volver, la respuesta está en el objetivo. Las misiones Apolo fueron una “carrera de banderas”. Artemis, en cambio, es un proyecto de sostenibilidad.

Mientras que el cohete Saturno V de los años 60 era descartable en casi su totalidad, el programa Artemis busca sentar las bases para la Lunar Gateway, una estación espacial que orbitará la Luna y servirá como “parada de descanso” para futuros viajes a Marte.