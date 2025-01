En plena apertura las importaciones caen a niveles de 2015: las razones y los riesgos del repunte

Aunque desde el inicio el equipo económico de Javier Milei impulsó la desregulación del comercio y facilitación de importaciones, durante el primer año de gestión liberal las compras al exterior cayeron en torno al 20% y finalizaron en el nivel más bajo desde 2015, en porcentaje del PBI.

Frente al fuerte descenso que se explica por la recesión que frenó la industria en 2024 y, en consecuencia, la demanda de piezas e insumos que representan cerca del 80% del total de importaciones, el alza interanual de 19,4% de las exportaciones decantó en un superávit récord de casi u$s 19.000 millones.

En el mismo período, los valores importados se contrajeron un 17,5% anual lo que representó una demanda de u$s 60.822 millones al Banco Central, casi u$s 13.000 millones menos que en 2023 cuando, en el auge del control con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en pleno funcionamiento, las importaciones demandaron u$s 73.714 millones.

La caída en los precios internacionales (4,0% i.a.) junto al desplome de las cantidades importadas (14,0% i.a.) dada la contracción económica "muy fuerte" en el primer semestre y algunas restricciones a importar que se fueron liberando durante el año, según Abeceb, explican las importaciones más bajas en porcentaje del PBI desde el año 2015 (10,1%).

"El efecto precios relativos a la recesión fue muy relevante y también podríamos decir que hubo una parte de ahorro energético, producto del gasoducto, que hizo que importemos menos energía" , explicó Jerónimo Montalvo, economista de la consultora.

La relación con el PBI, permite comparar la demanda de importaciones con el nivel de producción nacional y, en ese sentido, economistas y analistas del comercio internacional coinciden que el resultado es bajo "tanto como en 2015" lo que implica riesgos y desafíos para el 2025.

Para abajo

Al interior de las compras externas, todos los rubros presentaron caídas en 2024 salvo los Vehículos automotores de pasajeros (+55,4% vs 2023) motorizados por un fuerte incremento en las cantidades (52,0%). Por el otro lado, las caídas más importantes se registraron en los usos de los Combustibles y lubricantes (49,4% anual) debido a buenos resultados de Vaca Muerta y el gasoducto que derivaron en menores necesidades energéticas (42,0% cantidades).

Además, los bienes intermedios mostraron una sensible baja producto de la caída de la actividad.

En diciembre sorprendieron las subas en las cantidades importadas de bienes de capital (87,5% respecto a diciembre de 2023) y de bienes de consumo (50,8% respecto al mismo mes del año anterior) que "deberían continuar con esta dinámica durante 2025 teniendo en cuenta la reactivación de la economía y la apertura comercial" , destacó el informe de Abeceb.

"La recesión industrial es muy relevante en términos de demanda de divisas ya que es un sector muy dependiente de insumos importados, a diferencia de lo que por ejemplo fue la recesión de 2023 del campo que no hizo caer tanto las importaciones", aclaró Montalvo.

Recuperación con riesgos

Si bien se espera un repunte del sector industrial, tras caer 10 puntos en 2024, el contexto de apertura comercial con menores aranceles, regulaciones y apreciación real cambiaria juega a favor del crecimiento de otros sectores y la economía en general con más demanda de bienes de consumo, autos, tecnología, entre otros.

"Las importaciones van a ir al alza producto tanto de la apreciación cambiaria como de la recuperación del nivel de actividad", destacó Claudio Caprarulo director en Analytica y destacó que la demanda agregada está en niveles bajos. Sin embargo marcó que "el gobierno buscando coordinar paritarias al 1% mensual dentro de su programa anti inflacionario también indirectamente pone un freno a la recuperación de las compras al exterior".

Con la recuperación del crédito, se proyecta que sectores como el automotriz reflejen mejores resultados respecto a 2025. De todas formas, el economista indicó que "sin una fuerte recuperación de los ingresos de las familias y en el marco de una fuerte apreciación cambiaria, los sectores de la industria abocados al mercado interno van a seguir encontrando dificultades para mostrar un crecimiento considerable de forma sostenida".

En síntesis, se le reconoce al Gobierno "normalizar" los procesos para facilitar la importación en un corto plazo pero, entre expertos, cuestionan que sostenga un tipo de cambio apreciado.

"Actualmente el ancla para las importaciones es el nivel de actividad, en cuanto comience a levantarse el déficit de cuenta corriente subirán más rápido aumentando la necesidad de dólares financieros ", anticipó Caprarulo.

Además del riesgo financiero, en una económica que sufre la escasez de divisas, las advertencias llegan del sector industrial que ve riesgos en la apertura comercial.

Luego de las modificaciones que introdujo el Gobierno en las medidas antidumping, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) respaldaron la existencia de estas herramientas que "nivelan la cancha" frente a la competencia desleal y aclararon que los impuestos y los costos explican el nivel de los precios locales.

Los industriales destacaron que las modificaciones en los plazos de las medidas antidumping "incorporan elementos positivos para hacer más ágil y eficiente este mecanismo" contra la competencia de países asiáticos especialmente, pero alertaron que "la combinación de estrategias comerciales desleales de algunos países y la alta carga impositiva local, falta de infraestructura, falta de financiamiento, costo de la energía y una historia de inestabilidad macroeconómica, explica la diferencia entre algunos productos similares".

Según datos de la asociación de la industria metalúrgica (Adimra), en diciembre, la actividad cayó 3,1% interanual mientras que la contracción anual fue de 12,1% con la capacidad instalada en 52,5%, lo que significó un 8,4% debajo del promedio del 2023.

El año también fue adverso para sectores productivos como calzado, textil, electrodomésticos. Las pymes enfrentaron la contracción de 7,4% en el consumo de bienes y servicios -según el Indicador de Consumo (IC) que elabora la Cámara Argentina de Comercio- con sobre stock y la incipiente competencia de importados que comenzará a profundizarse en 2025.

De cara a una reactivación y luego del salto de 26% que arrojó el Indec en diciembre, los industriales calculan que por cada punto de crecimiento del sector las importaciones lo harán 10 veces lo que significa un impacto "fuertísimo" para el entramado industrial con efecto directo en el empleo.

Más protección

Frente a esta tendencia y nuevas medidas de desregulación que elabora la Secretaria de Comercio, en su última misiva, la cúpula industrial destacó que "aún teniendo economías de gran escala, con macroeconomía estable y ordenada, infraestructura de nivel mundial, altos niveles de crédito, entre otras, los países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea resguardan la producción, el empleo, y la inversión local frente a la competencia desleal".