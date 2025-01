Ex AFIP: cómo quedo la cúpula de ARCA con Pazo y el "premio" para el hombre de Macri

El desembarco de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trajo movimientos en la tercera línea. Cómo quedo integrada la cúpula del organismo, los que ingresaron, los que sobrevivieron de la gestión anterior y a quién responden.

A pesar de la salida de Florencia Misrahi y el ingreso de un hombre del ministro de Economía, Luis Caputo, la segunda fila no se movió: a la cabeza de la Dirección General Impositiva (DGI) quedó Andrés Vázquez y en Aduanas (DGA), Andrés Velis.

Dos funcionarios que fueron designados a mediados de octubre pasado por medio del Decreto 954/2024 , con firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la reticencia de la entonces administradora federal de autorizar dichos ingresos.

Pero los movimientos si se generaron en la tercera fila. Pazo designó al abogado Agustín Rojo en la Subdirección General Institucional, quien actúa como su mano derecha y en el último tiempo lo acompañó en cada salto que dio.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juana Pazo.

Con la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al Gobierno, Rojo fue nombrado como subsecretario de Desregulación, un puesto en donde estuvo desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024 , cuando saltó a ser subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Gestión de Producción.

Función en la que apenas estuvo cuatro meses (septiembre a diciembre de 2024) y que dejó para acompañarlo a Pazo en el organismo recaudador. En el lugar que antes ocupaba Paola Cuppari y quien abandono el puesto a su pedido.

"Nosotros le pedimos que se quedará, pero ella no quiso, decía que estaba cansada, que quería estar con sus hijos y que ya había dado mucho al organismo", afirmó una fuente de la nueva gestión de ARCA a El Cronista sobre la renuncia de Cuppari.

No fue así el caso del ex subdirector general de Recaudación. Cuando el sábado 7 de diciembre se conoce la salida de Misrahi también se hablaba de la de Sergio Bianchi, que se confirmó con la Disposición 204/2024, pero con la designación una nueva función de menor rango en la misma área: asesor mayor. Lo mismo sucedió con su par de Fiscalización, Daniel Tagliatori.

"Atendiendo a razones de servicio, se gestiona dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas oportunamente al contador público José Antonio Bianchi y al contador público y licenciado Abel Daniel Tagliatori en el carácter de subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Recaudación y de Fiscalización, respectivamente", destacaron.

Los dos nombramientos

En lugar de Tagliatori, Pazo designó a Sergio Rufail quien ya estaba en el organismo desempeñándose como consejero técnico de auditoría, administración y recursos humanos en la Sede de la Subdirección General.

Pero el cargo no era desconocido, ya que durante la gestión de Cambiemos, tras haber estado desde diciembre de 2015 hasta octubre de 2018, en la Subdirección General de Servicios al Contribuyente, pasó a Fiscalización. Puesto que ocupó hasta febrero de 2020, donde volvió a integrar la planta permanente del organismo.

Mientras que en la cabeza de Recaudación puso a Marcelo Luis Salido que se encontraba en la Dirección de Programas y Normas de Recaudación. El resto de sus pares, por ahora, sobreviven de la gestión anterior: Gustavo Paturlane en Asuntos Jurídicos; Sergio Blanco en Sistemas y Telecomunicaciones; y Juan Conte en Administración Financiera.

¿El hombre de Macri?

Luego de que se conociera la nueva estructura del organismo, con la reducción del 80% del sueldo de Pazo, Vázquez y Velis y del presupuesto de ARCA del monto que se destinaba a la Cuenta de Jerarquización (del 0,65% al 0,60%), se lanzó un Sistema de Retiro Anticipado para el personal de la planta permanente con un tope máximo de 1.500 vacantes.

Y el encargado de fírmalo sería Facundo Rocha, a quien, por medio de la Disposición 17/2025 , ayer se designó como Coordinador y Supervisor de la Dirección de Recursos Humanos cuando ocupaba el cargo de subdirector General de la Subdirección General de Recursos Humanos desde abril de 2024. Lugar que también ocupo durante la presidencia de Mauricio Macri.

Pero no esta baja en el rango no se trataría de un castigo. "La mano de obra que utilizó el Gobierno para desmantelar el organismo recaudador y estigmatizar a sus trabajadores fue prendió con un cargo y un contrato de máxima remuneración en el organismo", afirmó el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, al respecto.

"No le sacaron poder, formalmente no tiene más el cargo, en línea con eliminación de subdirecciones, pero desde lo económico lo favorece porque la motosierra no llega al sueldo de los directores", destacó una fuente en off a El Cronista.