La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el trámite para poder realizar compras en el exterior. Desde el organismo aplicaron cambios para las personas humanas que ingresen mercaderías sin fines comerciales ni industriales.

Los cambios claves de ARCA para las compras en el exterior

Las nuevas medidas fueron dispuestas a través de la Resolución General 5805/2025 publicada en el Boletín Oficial. Se busca simplificar trámites, digitalizar procesos y mejorar el control aduanero.

El documento informa la unificación del procedimiento dentro del sistema aduanero simplificado. Antes de la medida, las importaciones personales tenían un trámite específico que estaba determinado por la Resolución General 3.172. Con los cambios, las operaciones se incorporan al procedimiento simplificado de la Resolución General 3.628.

De esta manera, las compras en el exterior para uso personal deberán ser registradas en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático MALVINA (SIM) con el código aduanero correspondiente, lo que elimina los pasos intermedios y reduce la burocracia.

Se podrán ingresar bienes destinados al uso o consumo del destinatario, siempre y cuando que por su cantidad, calidad, variedad o valor no permitan presumir una finalidad comercial o industrial.

Cómo será el pago de impuestos para las compras en el exterior

La normativa del organismo fiscal establece que las operaciones estarán sujetas al pago de derechos y demás gravámenes del régimen general de importación. El valor en aduana será determinado al momento de verificar los objetos ingresados.

En la misma línea, se deberán cumplir con las prohibiciones económicas y no económicas vigentes. Quedarán alcanzadas por la intervención de terceros organismos en caso corresponda.

Cómo es el nuevo formulario para compras en el exterior de ARCA

En caso de que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá ser informada mediante el formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), el cual fue transformado a un formato digital e interactivo.

El mismo estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de ARCA.