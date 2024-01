Anuncian otro fuerte aumento del precio de la nafta: ¿$ 1000 el litro?

Raúl Castellanos, titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, anunció que a partir de la medianoche de hoy se implementará un aumento del 27% en el precio de los combustibles.

Este incremento lleva el costo del litro de nafta a un nivel cercano a los mil pesos.

Castellanos, en declaraciones a C5N, detalló que "la pauta actual es la liberación del precio". Además, confirmó que el litro de super se situaría "en torno a los 800, 900 pesos".

Por su parte, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) aseguraron a El Cronista que, al menos Puma, ya confirmó que subirá sus precios "entre 23 y 27 %", según fuentes de la entidad.

También manejan la misma información en la Asociación que nuclea a los operadores de YPF: "Se espera un aumento dado que Puma comunicó durante la tarde subas que van del 23 al 27%; lo esperan entre esta noche y el transcurso de la mañana de mañana", aseguraron a este diario. "Todavia no les llegó confirmacion oficial a los operadores", agregaron.

Las petroleras, en tanto, aún no oficializaron ningún incremento. El Cronista envió mensajes a las principales compañías, pero aun no contestaron la requisitoria.

Sin embargo, la novedad del aumento ya provoca intensas colas en las estaciones de servicio, en particular en la Costa.