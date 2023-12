El precio de la nafta volvió a subir . A pocas horas de fijarse el nuevo precio del dólar en $ 800, Shell realizó un aumento de 37% en el precio del combustible, y luego le siguieron YFP y Axion con un incremento similar.

Las petroleras aumentaron durante la madrugada un 37% el valor de naftas y gasoil. De este modo, los combustibles acumulan un incremento de 77% desde el 1 de noviembre .

La nafta pegó otro salto: el precio subió casi 40% y buscará el objetivo de los $ 800

En el sector se espera que el próximo mes alcance la paridad con el dólar oficial, aunque en algunas provincias del interior ya están equiparados a esa variable, como el caso de Chaco, donde el litro de gasoil V Power cuesta $ 825.

La semana pasada, a menos de 48 horas de la asunción de Javier Milei, quien prometió liberar los precios de los combustibles, las empresas aplicaron un aumento que alcanzó hasta el 30% en el caso de YPF.

YPF se sumó al aumento de la nafta: ¿a cuánto se va el litro?

¿Cómo quedaron los precios de la nafta?





En el caso de YPF en la ciudad de Buenos Aires, los valores quedaron de la siguiente manera:

$ 587 para el litro de nafta súper

$ 704 para el de nafta premium

$ 662 para el gasoil

$ 779 para el diesel premium

También Axion subió sus precios, con valores para la nafta súper en $ 599 por litro en estaciones de servicio porteñas.

Por su parte, Shell, la marca gerenciada por Raizen en la Argentina, llevó el precio de su nafta súper a $ 615 en CABA.

De esta manera, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de u$s 0,75, por debajo del promedio histórico del país de entre u$s 1 y u$s 1,1 por litro.