El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Sanguinetti, mostró preocupación por el crecimiento de la venta estos vehículos que comenzó a impactar sobre el consumo de combustibles. Sanguinetti explicó que la gremial respalda el planteo de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, que le hizo llegar al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en la que solicitan un estudio de la reasignación fiscal que fomenta la compra de vehículos eléctricos. En lo que va de este año la venta de naftas bajó un 4% en todo el país, dijo Sanguinetti. “En Montevideo bajó un 6% y en algunos barrios puntuales del sur (costeros) de Montevideo como es Punta Carretas, Punta Gorda y Carrasco, la merma en la venta de nafta fue de entre un 10% y un 12%, asociada al aumento de la electromovilidad”, indicó. Sanguinetti explicó que el mes de abril de 2026 cerró con una suma entre vehículos 100% eléctricos o híbrido enchufables del 61% de la venta total de 0 km. Por su parte, el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, cuestionó la afectación en las ventas de los combustibles denunciada por la gremial que nuclea a las estaciones de servicio. “La realidad del país es que el 2%-2.5% de los autos que circulan son eléctricos. El año pasado se vendieron 57 mil vehículos a combustión, es un buen número, dejando de lado los 14 mil eléctricos, entonces por ese lado no lo entiendo y por el otro lado tampoco, yo atacaría por el otro lado, o sea, los combustibles en Uruguay son los más caros de América Latina y uno de los más caros del mundo, por más que se digo lo contrario los números indican eso”, sostuvo Paz. El gerente de ACAU, afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está recopilando información junto con el sector privado para evaluar eventuales ajustes tributarios sin afectar el desarrollo de la electromovilidad. Uruguay registra un crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica desde 2019, de la mano de incentivos fiscales y el aumento en las tarifas de los combustibles fósiles. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, explicó semanas atrás que el Poder Ejecutivo analiza aplicar el Impuesto Específico Interno (Imesi) a determinados vehículos eléctricos, en particular a los de alta gama. Oddone sostuvo que los estímulos fiscales “tuvieron un resultado extraordinario” y recordó que en el primer trimestre las ventas de vehículos eléctricos e híbridos superaron a las de combustión. El ministro señaló que los incentivos deben moderarse una vez que la tecnología logra consolidarse en el mercado y señaló que “no hay ninguna razón para estimular” la compra de vehículos eléctricos de lujo. Los autos eléctricos están exonerados del pago Imesi, además de contar con otros beneficios como una Tasa Global Arancelaria de 0% y patentes más bajas que las de vehículos a combustión.