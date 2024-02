Ante un eventual acuerdo con LLA, se recalienta la interna PRO

Mientras siguen los rumores sobre una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, la presidenta del partido, Patricia Bullrich, salió a diferenciarse del expresidente Mauricio Macri, quien aspiraría a sucederla al frente del espacio. "Al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones", aseveró la ministra de Seguridad.

El fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados derivó en conversaciones entre la fuerza que lidera Javier Milei y el PRO para avanzar en un posible acuerdo partidario. Fue luego de que en el recinto de la Cámara baja quedara en evidencia la falta de músculo político del oficialismo a pocos días de desembarcar en Casa Rosada.

Con ese escenario de fondo, la ministra de Seguridad se diferenció de Macri al señalar: "Es re fácil el acuerdo porque nuestro votante fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Javier Milei".

En un reportaje concedido a radio La Red, la excandidata a presidenta dejó en claro que ella no le tiene que "pedir permiso a nadie" . Además, aseveró que representa a la parte mayoritaria del PRO, tras ganar "una interna abierta".

Hay que romper algunos huevos

"No es un cogobierno, no es un tema de cargos sino de principios , pero hay que ver si después nos bancamos esto, porque a la hora de la verdad, algunos terminan diciendo ‘esto no me lo toques, cuidado con este interés que es mío'", dijo la funcionaria al referirse a las conversaciones entre el partido que ella lidera y los libertarios.

Para la titular de la cartera de Seguridad, "la Argentina de mantener los intereses de todos y querer cambiar, no existe. Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla, entonces mi objetivo como actual presidente del PRO es traer al partido a una estrategia de cambio".



Y continuó: " Hoy, el PRO está en el cambio , los militantes, los legisladores, habrá una ínfima minoría que no está, la gente lo apoya y es cuestión de concretarlo, no es tan difícil", añadió.

En esa línea, subrayó que "los 37 diputados del PRO votaron a favor de la ley (Bases), en particular y en general".

"El PRO votó masivamente la ley. En todos lados el PRO tiene una decisión de cambio. No es tema con Macri. Es un tema con el PRO . Tuvimos un cambio muy fuerte en el PRO y eso se notó cuando yo gané las PASO. Mi objetivo como presidenta del PRO es que el PRO esté alineado en serio a un cambio, no a medias tintas", señaló.

Recordó que "el votante del PRO fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Milei" y consideró que "ahora eso tiene que estar alineado realmente, fuerte, en este cambio que está llevando adelante el Presidente".

Yo no voy a seguir siendo presidenta del PRO", aseguró Bullrich.

Bullrich se refirió a los próximos comicios internos en el PRO y dijo que pese a que hubo sectores de Juntos por el Cambio que fueron "reacios", para luego considerar: "Esta espuma de que el PRO está alineándose, es más espuma que otra cosa. Capaz, tiene que ver con que el 19 de marzo hay elecciones en el partido". En este sentido, dejó claro afirmó: "Yo no voy a seguir siendo presidenta del PRO".

Cuando le preguntaron si Macri busca quedarse con la titularidad del PRO, Bullrich respondió: "No lo sé, no sé si va a presentarse a una lista, no voy a hablar por Macri, sé lo que leo en los diarios" y agregó: "No es un problema de tiroteo, sino que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, así de frente, yo soy más directa, estoy convencida, y voy al frente".

"No quiero hacer una entrevista hablando de Macri, soy ministra, estoy en otras cosas, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri. Hablen con Macri", manifestó tomando distancia del accionar del exmandatario, que permanece en el sur de vacaciones y se estima que volvería a Buenos Aires en los próximos días.

Sin medias tintas

Bullrich insistió en que "hubo un cambio muy fuerte en el PRO" que se "notó cuando gané las PASO" y aseveró: "Mi objetivo hoy, como presidenta del espacio, después veremos quien sigue, es que el que esté alineado, esté alineado en serio a un cambio, y no a medias tintas ".

"Yo represento una parte mayoritaria del PRO, por eso logré cuando nadie lo pensaba, ganar unas PASO en la interna. El pensamiento que yo tenía era el dominante en el partido, y en la gente", dijo al tiempo que recordó que "no fue una interna cerrada, fueron 7 millones de votos".

La titular de Seguridad añadió que por ese motivo siente que puede "generar esa representación social, porque el partido no es solo ser el dirigente, sino el pueblo que te vota, y creo que ese pueblo está alineado al cambio y puesto en la posición de decir ‘no nos vayan a frustrar el cambio nuevamente'".

"Y creo que la gente está dispuesta a salir a la calle a defender el cambio en cualquier momento, y bajo cualquier circunstancia", remató.