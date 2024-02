Milei ya decidió que hacer con el Gabinete: los nombres que suenan para ANSES y Minería

El presidente Javier Milei arribó ayer a la Argentina y deberá retomar una agenda de gestión que dista de ser similar a la que tenía cuando se fue rumbo a su última gira internacional. Además de los desafíos políticos producto de la vuelta a comisión de la ley ómnibus y el eventual pacto político con el PRO, el jefe de Estado debe designar a los nuevos titulares de Anses y la S ecretaría de Minería. Uno de los más considerados para la primera área es el ex Banco Ciudad Javier Ortiz Batalla, cercano a los referentes económicos del PRO, en particular a Luciano Laspina, y al asesor Federico Sturzenegger.

El desafío doble de Milei

Se tratan de dos áreas clave sobre la cual traspasan agendas diferentes pero urgentes. Por un lado, el Gobierno debe terminar de definir cómo se reestructurará el ente que gestiona la seguridad social, a la vez que está en pausa la modificación de la fórmula jubilatoria: la que rige actualmente generará una fuerte caída del poder adquisitivo de los haberes. La cartera minera se presagia fundamental para que el Gobierno pueda conseguir nuevas inversiones y dólares frescos a través de proyectos productivos.

El proyecto original de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos tocaba ambas aristas. Esta incluía la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y pretendía que se faculte al Poder Ejecutivo a establecer una nueva modalidad hasta que se determinara una nueva mediante tratamiento parlamentario. Además, el texto retrotraía las retenciones petroleras y mineras al 8%, tal y cómo se había establecido hasta antes del Decreto 70/23, que las subió hasta 15%.

Ambas cuestiones no serán tratadas por el momento, dado que Milei prefiere no movilizar el proyecto de ley si no tiene los votos para aprobar cuestiones nodales cómo la mayoría de las facultades delegadas, las privatizaciones, entre otras cosas. El Presidente computa la derrota legislativa a los diputados de provincias específicas como Córdoba o Salta, a quienes culpabiliza de dar vuelta sus votos a último momento. El exministro de Finanzas de Juan Schiaretti y hasta hace algunos días titular de Anses, Osvaldo Giordano, y la salteña y exsecretaria de Minería, Flavia Royon, fueron a quienes penalizó producto de este suceso.

La noticia fue dada a conocer el último viernes por las cuentas oficiales de la Oficina del Presidente: "La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo". "Sus respectivos sucesores serán anunciados por este medio en los próximos días", agregaron .

La danza de nombres: rumores y desmentidas

Según pudo saber El Cronista, el Presidente tiene varios nombres en la mira y aún no determinó los reemplazantes para ninguno de los dos puestos .

Dado que es una de las papas calientes de la Administración Pública, la titularidad de la Anses es sobre la cual se esparcieron la mayor cantidad de especulaciones en las últimas horas. En el marco del acercamiento que el oficialismo quiere hacer con el PRO, desde el Gobierno no desmienten que estén pensando en la diputada nacional María Eugenia Vidal, quien también fue ministra de Desarrollo Social durante su paso por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Aun así, Vidal no está pensando en asumir en el ente y está enfocada en finalizar el año que viene su mandato como diputada nacional. "Nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo", alegó la diputada, quien además expresa que el PRO primero tiene que darse el debate "hacia adentro", aún más en el marco del recambio de autoridades que el partido tendrá en cuestión de semanas.

En tanto, el Gobierno estaría evaluando cuatro currículums técnicos, según versiones que circularon en los últimos días.



El que más suena de todos ellos es Javier Ortiz Batalla, quien se desempeñó en dos etapas en el Banco Ciudad: primero como Economista Jefe durante el paso de Sturzenegger y luego como presidente de la entidad durante 2016 y 2020. Asimismo, ocupó la vicepresidencia de la tabacalera Massalin Particulares S.A. y fue parte de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio que diseñó el programa de gobierno de la entonces candidata Patricia Bullrich, que tuvo como principal articulador a Luciano Laspina.

El expresidente del Banco Ciudad Javier Ortiz Batalla, el más considerado por Milei para Anses.

La salida de Giordano fue una decisión pura y exclusivamente de Milei y no fue compartida ni por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello ni por funcionarios y colaboradores libertarios .

Algo similar ocurre con Royon, quien contaba con el visto bueno de las compañías del sector minero y del propio ministro de Economía Luis Caputo, de quien depende esa cartera. El día anterior a que se conociera su desplazamiento, la entonces secretaria protagonizó un encuentro con el Comité Directivo de Energía y Sostenibilidad del Institute of the Americas junto a importantes empresarios mineros y el embajador estadounidense Marc Stanley, lo que se vio como un gesto para su continuidad. No fue suficiente.

Gran conversación con el Comité Directivo de Energía y Sostenibilidad de @IAmericas y @FlaviaRoyon sobre el apoyo del sector privado a los objetivos de transición a energías limpias de Argentina. pic.twitter.com/aqL0rrA5tW — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) February 8, 2024

Dentro del ámbito de las especulaciones, uno de los nombres que está en la lista de Milei es el abogado de Bruchou & Funes de Rioja Sergio Arbeleche, quien acompañó al libertario durante la campaña y asesoró al jefe de Gabinete Nicolás Posse sobre cuestiones referidas a la minería y medio ambiente. Incluso, durante el runrún de nombres en las semanas previas a la asunción presidencial Arbeleche el presumible secretario de esa área, pero sus acciones disminuyeron luego de que comenzara a gestarse el arribo de Royon producto de un pacto implícito de los libertarios con los gobernadores, en particular con el salteño Gustavo Sáenz. De mayor carácter político, el exministro de Energía de Mauricio Macri Javier Iguacel también permanece dentro de las ternas.

Tal y cómo lo hizo el año pasado la entonces secretaria de Minería, Fernanda Ávila, se prevé que la persona que asuma vaya a la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2024, foro clave en la que se presenta la comunidad minera internacional y que comenzará en los primeros días de marzo. Según estima el medio especializado Econo Journal, el Gobierno podría conseguir desembolsos por más de u$s 20.000 millones si consigue inversiones para proyecto en cobre. Para ello, también se prevé un futuro funcionario con perfil técnico.

¿Más cambios en el Gabinete de Milei?

A raíz del acercamiento que el Presidente quiere realizar con el PRO, las versiones de nuevos recambios en otros ministerios y secretarías no tardaron en originarse. En público, el vocero presidencial Manuel Adorni desestimó que haya más cambios. Esta afirmación parece verificarse en privado y es veraz que Milei no prevé modificaciones en el corto plazo.

A pesar de los rumores, el mandatario nacional salió de desmentir que el ministro del Interior Guillermo Francos pueda ser desplazado de su gestión. "Está firme como rulo de estatua", dijo en declaraciones radiales días atrás, considerando como "especulaciones de los medios" la salida del funcionario. Por el contrario, se trata de una de las personas de mayor confianza que Milei tiene dentro del Gabinete y no está dispuesto a relegar ese espacio a algún alfil del macrismo, tal y cómo lo quiere el expresidente.

A pesar de que el círculo de estrechísima confianza del Presidente lo integran la secretaria general Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y el jefe de Gabinete Nicolás Posse; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también es parte de las personas imprescindibles para Milei y no hay una decisión por desplazarla.