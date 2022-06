Ante el juez, otro ex funcionario negó que se haya "direccionado" la obra del gasoducto Néstor Kirchner

A una semana de la renuncia del ministro Matías Kulfas y a diez días del escándalo que protagonizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner, otro ex funcionario negó ante la Justicia haber visto alguna irregularidad en la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner. Se trata del ingeniero Antonio Pronsato quien hasta el mes pasado estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra.

Pronsato declaró este lunes ante el juez federal Daniel Rafecas que le imprime celeridad a la causa. Como lo hiciera el viernes Kulfas, negó haber visto irregularidades y respondió que tampoco fue testigo ni objeto de tráfico de influencia o alguna negociación incompatible con las tarea de cualquier funcionario para beneficiar a alguna empresa en la licitación.

La sospecha sobre un posible pliego a medida de Techint había circulado desde el propio Ministerio de Desarrollo Productivo después de las críticas de la Vicepresidenta por la flexibilidad del Banco Central hacia la empresa en la compra de dólares para exportar desde Brasil los insumos necesarios para el gasoducto.

Sin embargo tanto el viernes Kulfas como este lunes Pronsato, no aportaron elementos que puedan hacer avanzar la investigación. Incluso el ahora ex funcionario explicó los motivos de su intempestiva renuncia, dijo que se debió exclusivamente a las demoras en la toma de decisiones requeridas.

Cristina Kirchner se molestó con el Presidente por no imponer condiciones a Techint

EXPLICACIÓN TÉCNICA

El ex titular de la Unidad Ejecutora describió que desde mediados de abril de este año empezó a advertir demoras y una "notoria falta de coordinación" entre los distintos organismos intervinientes.



Por otra parte explicó aspectos técnicos de los caños a utilizar, cuyas medidas fueron motivo de cuestionamiento. Ante la requisitoria tanto del juez como del fiscal Carlos Stornelli, señaló que los caños de 36 pulgadas son los "más eficientes" y "adecuados" para la obra del gasoducto.

Pronsato descartó la posibilidad de usar chapa naval pero al ser consultado sobre las responsabilidades en los plazos de la licitación se hizo cargo del rechazo a los pedidos de prórroga de otros posibles oferentes de caños decisión que justificó en la premura para ejecutar la obra.

Finalmente el ex funcionario -que estuvo tres horas en el despacho de Rafecas- advirtió que en la licitación de válvulas ningún oferente cumple con los plazos de entrega exigidos. De hecho, según fuentes judiciales, habría defendido las decisiones tomadas ya que Techint, indicó, es la única firma que puede cumplir con las condiciones requeridas por la obra. "Era la mejor opción" y con menor costo, contestó sobre por qué se descartó el uso de caños más pequeños.

EFECTO KULFAS

Matías Kulfas declaró el viernes 10 en la causa por el gasoducto Néstor Kirchner

También fue presencial la declaración de Kulfas -a quien reemplazará Daniel Scioli, ya de regreso de Brasil- y también él desmintió haber sido testigo de algún posible delito. En su caso midió las palabras en el texto de renuncia de 14 páginas que entregó al presidente Alberto Fernández. Y lo mismo hizo ante el juez y el fiscal ante quienes admitió haber cometido "errores" en la información compartida como "off the record" con un grupo de periodista. Se excusó en el apuro por responder "al ataque injustificado" de la Vicepresidenta en el acto de Tecnópolis por los 100 años de la petrolera de bandera YPF.

Matías Kulfas negó ante el juez Rafecas hechos de corrupción en el gasoducto Néstor Kirchner - El Cronista



Kulfas había mencionado que no le consta que se haya direccionado la licitación, que con el Presidente no tenía diferencia y que nunca conversó con la Vicepresidenta sobre este tema pero que con la entrevista que concedió y el "off" buscaba expresar sus discrepancias y discusionesde políticas públicas.

Tras estas dos declaraciones, en ambos casos como testigos, el juez convocó a dos audiencias de expertos -que publicará en Youtube- para seguir sumando elementos probatorios en la causa iniciada a partir de tres denuncias.

Este martes por la mañana será el turno de cuatro especialistas de las empresas Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral mientras que para el miércoles convocó a técnicos de la empresa Transportadora Gas del Norte, de Transportadora Gas del Sur, de ENARGAS y de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Buenos Aires.