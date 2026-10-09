La Universidad de Buenos Aires (UBA) mantiene en su larga lista de carreras la oferta de una tecnicatura de tan solo dos años y medio vinculada a la gestión y análisis de datos.

Se trata de un área que gana relevancia en el mercado laboral. Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, los especialistas en big data se encuentran entre los perfiles con mayor crecimiento proyectado hacia 2030, en un contexto en el que la inteligencia artificial transforma las tareas y las habilidades que demandan las empresas.

El recorrido académico combina una gran variedad de materias orientadas a la matemática, la estadística y la programación, con herramientas de IA y aprendizaje automático.

La propuesta universitaria incluye formación técnica, laboratorio y una instancia de práctica profesional para acercar a los estudiantes a su futuro trabajo.

La tecnicatura de la UBA que dura 30 meses y forma especialistas en análisis de datos

La Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones tiene una duración promedio de dos años y medio -30 meses- y una carga horaria total de 1.420 horas .

La Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones tiene una duración promedio de dos años y medio y una carga horaria total de 1.420 horas. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Natee K Jindakum

Su objetivo es formar técnicos capaces de colaborar en la gestión de sistemas digitales y aportar información para la toma de decisiones. Al ser un área que se complementa en la actualidad con el uso de herramientas como la IA, los especialistas consideran que no desaparecerá ante el avance esta tecnología.

Según el perfil profesional publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los egresados podrán desempeñarse en organizaciones privadas, organismos públicos e instituciones del tercer sector. Para eso, aprenderán a recolectar, almacenar, administrar y analizar grandes volúmenes de información.

Concretamente, el título otorgará las siguientes competencias:

Gestionar la recolección y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos relevantes para la organización.

Analizar grandes volúmenes de datos mediante tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial.

Aplicar técnicas cuantitativas de predicción, descripción y prescripción orientadas a la toma de decisiones organizacionales.

¿Cómo es el plan de estudios de la Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos?

La carrera se organiza en cinco cuatrimestres, con materias obligatorias y una instancia final de prácticas profesionalizantes. Concretamente, el plan de estudios se distribuye de la siguiente manera:

Primer año

Primer cuatrimestre : Análisis Matemático, Álgebra y Trabajo y Sociedad.

Segundo cuatrimestre: Estadística, Fundamentos de Sistemas de Información Digitales y Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión.

Segundo año

Tercer cuatrimestre : Métodos Predictivos para la Gestión, Diseño y Gestión de Bases de Datos y Taller de Programación para el Análisis de Datos.

Cuarto cuatrimestre: Soluciones de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos, Técnicas de Gestión y Análisis de Datos No Estructurados y Técnicas de Inteligencia Artificial en Organizaciones.

Tercer año

Quinto cuatrimestre: Prácticas Profesionalizantes, con una carga horaria total de 312 horas, de las cuales 288 son prácticas.

Para mayor información, se aconseja a los interesados consultar el sitio web oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.