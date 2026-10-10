La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prevé pagar en diciembre el Aguinaldo por Reparación Histórica, un concepto que forma parte del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Corresponde a los jubilados y pensionados con haberes reajustados bajo el régimen de la Ley 27.260.

Qué es la Reparación Histórica

La ley fue sancionada en 2016 y creó un mecanismo para actualizar determinados haberes previsionales mediante acuerdos entre el Estado y los beneficiarios. También contempló el reconocimiento y el pago de deudas previsionales vinculadas con reajustes de jubilaciones y pensiones.

Quienes se sumaron al programa pudieron acceder a una nueva determinación del haber o a un cambio en la movilidad aplicada a su prestación, según las condiciones fijadas por la normativa.

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Cuánto se cobra y quiénes lo reciben

El aguinaldo de diciembre equivale al 50% del mejor haber percibido durante el segundo semestre, mientras que la primera cuota ya se pagó en junio. Para quienes cobran una prestación alcanzada por la Reparación Histórica, el importe aparece discriminado en el recibo como “Aguinaldo Reparación Histórica”.

Se trata de un componente del SAC y no de un bono adicional, y alcanza únicamente a los jubilados y pensionados cuyos haberes fueron reajustados dentro del régimen de la Ley 27.260.

Cómo consultar la liquidación

Los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y seguir la ruta Jubilaciones y Pensiones; consultar recibos de haberes. Allí figuran los conceptos del pago mensual y, cuando corresponda, el importe derivado de la Reparación Histórica.

El IPC de octubre, que el INDEC difundirá durante la segunda semana de noviembre, definirá el porcentaje de aumento que aplicará la ANSES a los haberes de diciembre y el monto de la segunda cuota del aguinaldo 2026. Ese dato cerrará el ciclo de liquidación del año, según las fechas del Anexo 12 de la Resolución 349/2025.