La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una constancia digital que permite consultar la obra social asignada a cada titular y verificar quiénes figuran dentro de su grupo familiar. Se trata del Comprobante de Empadronamiento, conocido como Codem.

El documento puede ser obtenido por trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados que tengan una obra social registrada. La gestión se realiza de manera online y no requiere turno ni asistencia presencial.

Qué es el Codem y qué información contiene

El Codem es una constancia emitida por ANSES que permite acreditar cuál es la obra social que figura asignada al titular. El documento también muestra a los integrantes del grupo familiar que aparecen registrados como beneficiarios a cargo.

La consulta puede resultar útil para quienes necesitan presentar información sobre su cobertura o controlar que los datos registrados ante el organismo sean correctos. Además, el comprobante tiene validez para realizar trámites y no necesita firma ni sello de un agente de ANSES.

Cómo obtener el Codem gratis y sin turno

Para solicitar la constancia, hay que ingresar al apartado Obra Social (CODEM) dentro del sitio oficial de ANSES. El trámite se completa directamente desde Internet y no es necesario concurrir a una oficina ni contratar un gestor .

La plataforma solicita datos para identificar al titular, como el DNI o CUIL, además del código de seguridad que aparece en pantalla.

Después de seleccionar “continuar” y validar la información, el sistema muestra los datos de la obra social y del grupo familiar registrado.

Cómo descargar e imprimir la constancia de obra social

Una vez que aparecen los datos en pantalla, el Codem puede guardarse en formato digital o imprimirse. Para hacerlo, el usuario debe seleccionar el ícono de la impresora y elegir la opción correspondiente para conservar el documento como archivo PDF o tener una copia en papel.

La constancia puede almacenarse en el celular o en una computadora para utilizarla cuando sea necesario. Al tratarse de un documento digital emitido por ANSES, no requiere que el titular gestione una firma o sello adicional.

Quiénes pueden consultar el Codem de ANSES

El comprobante está disponible para las personas que cuentan con una obra social registrada ante ANSES. Entre ellas se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados y quienes cobran la Prestación por Desempleo y tienen una cobertura registrada.

La información también puede incluir a los familiares a cargo del titular. Según corresponda, pueden figurar el cónyuge o conviviente, los hijos solteros menores de 21 años, los hijos de hasta 25 años que continúen sus estudios y los hijos con discapacidad, sin límite de edad.