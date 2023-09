Macri adelantó su futuro político y se refirió a la posibilidad de Bullrich Presidenta

" No voy a ser parte de ningún gobierno ", expresó el expresidente Mauricio Macri al cabo de un almuerzo en el Rotary Club. Tras el convite con empresarios, socios y periodistas, el exmandatario volvió a manifestar en público su posicionamiento en la carrera a las elecciones presidenciales 2023, que hiciera explícito en su última reaparición televisiva, a comienzos de semana.

Ante la insistencia periodística, que percibía su resistencia a definirse drásticamente en relación a Javier Milei, el ex presidente dijo desde el ascensor que lo llevaba a la salida del hotel: " No voy a ser parte de ningún gobierno ". Antes había expresado que "hay que ser respetuoso con los que lo votaron".

También se refirió en varias oportunidades a la candidata de su espacio, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sobre quien sin vueltas aseguró que "es la persona mejor preparada para gobernar la Argentina" y hasta aludió a la actual Vicepresidenta Cristina Kirchner y el reciente fallo contra el Estado por YPF

Sin embargo, no descartó "ser puente, ruta o bicicleta en el próximo gobierno. Voy a estar donde se necesite que esté". "Yo creo en lo que estamos haciendo en Juntos por el Cambio, en el PRO y en la coalición. Formamos dirigentes, aprendimos, nos fortalecimos. "Yo creía que por mi experiencia en el mundo privado y en Boca alcanzaba, pero gobernar la Argentina es un salto cuántico, es otra complejidad", agregó.

" Tendré el rol que sea positivo y contribuya a que Patricia sea Presidente de la República ", expresó Macri al abrir su presentación. Fue ante la pregunta de la periodista Clara Mariño, moderadora del encuentro, ante quien aseguró que " (Bullrich) es la persona más preparada para ocupar esa función, la que tiene trayectoria, equipo y gran experiencia ".

El expresidente consideró que Juntos por el Cambio está en las mejores condiciones para gobernar "en medio de este mundo complejo". " No solo porque tendremos más de 10 gobernadores sino por la vocación de cambio que tiene la sociedad , que tampoco era tan generalizada en el 2015".

En su opinión, "vamos a enfrentar el mismo status quo" y se lamentó de que " haya que pagar las consecuencias de la estatización de YPF que nosotros no votamos ". "Cristina Kirchner recordó hace poco tiempo mi oposición a ese tema", dijo.

Actual presidente de la Fundación FIFA, Macri expresó que "hoy me siento muy cómodo (sin ninguna responsabilidad de gobierno), con mucha vocación de ayudar". No quiso responder acerca de si descarta la posibilidad de volver al ruedo presidencial dentro de cuatro años. "No proyecto tan lejos en el tiempo", dijo.

Ante una consulta, dijo que propuso que Patricia sea presidenta del PRO por "su liderazgo natural, que permitió -sin haberlo previsto- que diera la batalla por la libertad cuando el Gobierno nos quiso encerrar por la pandemia".

Macri contó que en todos los países que recorre expresan su desconcierto por las situaciones que vive la Argentina, "que no logra salir del pozo". "Creo que no logramos dimensionar el daño que le hizo el kirchnerismo a nuestro país, donde no solo no funcionó nada de lo que proyectaron, sino que ha generado pérdidas no solo en la estatización de YPF, que como recordó Cristina (Fernández de Kirchner) el PRO estuvo en contra, sino que llevó a que Aerolíneas Argentinas alcance una pérdida de 10 mil millones de dólares que se podría haber utilizado en construir viviendas mientras la población seguiría viajando igual o incluso más usando los aviones", expresó.

"Yo voy a trabajar para que Juntos por el Cambio, que está preparado para un cambio que sea un éxito, y bajo el liderazgo de Patricia, llegue al gobierno y capitalice para la población el recorrido que hemos realizado", concluyó.





Noticia en desarrollo