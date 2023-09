¿Macri quiere que gane Milei? La polémica afirmación del politólogo al que todos escuchan

El politólogo Andrés Malamud analizó el escenario electoral de cara a las elecciones generales de octubre y dijo quién es el candidato con más ventaja de llegar a la presidencia

Además, en diálogo con La Nación+, Malamud lanzó una polémica afirmación al asegurar que Mauricio Macri quiere en su fuero íntimo que las elecciones las gane Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza.

"Qué mejor que romper el sistema político en el cuál él fracasó", dijo Malamud, quien también afirmó que Mauricio Macri no lo reconocerá porque no puede conspirar contra Juntos por el Cambio.

" El Pro también es su hijo, así que tiene alguna tensión sentimental ", agregó.

Para el analista político, Javier Milei tiene ventaja sobre sus competidores, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

"Está estudiado que la gente confía más en los gestos faciales que en la racionalidad de las propuestas. Y Milei transmite más desde los gestos. Y por eso gana en Tierra del Fuego, la provincia más subsidiada, cuando él es el candidato más antisubsidios del país", justificó.

"Milei tiene mucha casta atrás. Lo apoya Barrionuevo, que es el sindicalismo; lo apoyan los gobernadores peronistas y lo apoya Mauricio Macri. Tiene el apoyo de todos lados y rompe en todas las coaliciones", agregó.



En comparación con los otros candidatos, precisó: "El desafío de Massa es la inflación y va perdiendo. El de Patricia Bullrich es Juntos por el Cambio, que alguna vez fue una coalición organizada en función del futuro y hoy es una bolsa de gatos que no tiene claro para qué está".

En esa línea, sostuvo que el desafío de Milei reside en "conseguir con propuesta que le hacen daño a mucha gente, lo vote mucha gente. Hasta ahora lo está consiguiendo".

" Esto fue una paliza al AMBA , que nos gobernó durante la pandemia y la post pandemia. El trío pandémico decidió quién podía salir y quién quedarse encerrado (Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández). Javier Milei sacó el 30% en todo el país, ganó en 16 provincias, es un voto federal como hace tiempo no se veía, es un castigo al AMBA y a la política en base triple", planteó el día después de las PASO, en diálogo con Radio Mitre.

"O los partidos entienden lo que está pasando y hablan con contenido o siguen diciendo los mismos discursos vacíos y pierden contra Javier Milei en octubre, y lo que viene después de octubre si gana milei es muy complicado , por una razón institucional: Cambiemos gobernó los 3 principales distritos del país con Mauricio Macri, y fracasó", explicó Andrés Malamud.