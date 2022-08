Felipe Miguel le respondió con dureza a Patricia Bullrich por las críticas al operativo policial frente a la casa de Cristina Kirchner

Tras los cruces entre la policía y los manifestantes frente a la casa de la vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta, Felipe Miguel, jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, al destacar que "actuó de manera muy profesional", y criticó la postura tomada por Patricia Bullrich, la presidenta del PRO.

"Hay que respetar las reglas de convivencia. Una cosa es acompañar a la vicepresidente Cristina Kirchner luego del pedido de prisión, otra es alterar la vida en un barrio. Los que vivimos vimos que fue escalando y que era un plan sistemático : se iba un grupo y llegaba otro. Se iba sosteniendo en el tiempo", dijo el funcionario esta mañana en diálogo con Urbana Play.



Luego corrigió el término plan sistemático y aseguró "parecía organizado". "Eso es lo que claramente es inadmisible, que se altere la vida de todo un barrio", agregó.

El funcionario explicó que había un "compromiso de los dos lados": "Puede haber gente manifestándose. Siempre hemos sido respetuosos de ese derecho, pero hay que defender los otros derechos también".

En este sentido aseguró que "la Ciudad de Buenos Aires va a seguir presente" , aunque no aclaró cómo será el operativo de seguridad. "Las vallas son una herramienta más. En cualquier ciudad del mundo, no son una provocación. El que siente eso es un violento que no acepta límites", dijo Felipe Miguel.

" La Policía actuó de manera muy profesional, con mucha responsabilidad y firmeza al mismo tiempo , un equilibrio ante la violencia que vimos de gente que empuja las vallas, que tira piedras, que patea escudos, que arranca espejos de camiones", acotó.

Las declaraciones de Patricia Bullrich





El jefe de gabinete porteño se refirió también a las declaraciones de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO dijo que se trató de una "provocación política" orquestada por la Vicepresidenta y consideró que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debió haber mantenido la firmeza contra los manifestantes.

"Cuando vos tomas la decisión de cercar la casa de la Vicepresidenta, para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenés que mantener", manifestó Bullrich. "El problema es que hoy la calle la tiene la militancia, si seguimos naturalizando que el orden y la ley lo tienen grupos informales y no el Estado de derecho se rompe el contrato de convivencia social y se genera el privilegio del poder. Había que mantener la decisión de mantener la valla, porque lo que están poniendo en duda es lo simbólico, no podés entregar el orden ", aseguró.

De este modo, Patricia Bullrich tensó una vez más la interna en Juntos por el Cambio al marcar diferencias con Horacio Rodríguez Larreta.

"Más allá de las declaraciones desafortunadas de Patricia Bullrich, que me generan mucha desilusión porque el país nos necesita más unidos que nunca, recibimos todo el apoyo de Juntos por el Cambio", dijo Felipe Miguel.