Un día antes de la marcha, el gobierno habilitó la línea 134 para denunciar "punteros"

En las horas previas a la marcha convocada para el miércoles 20 de diciembre, además de la advertencia por el nuevo protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, el Gobierno de Javier Milei habilitó la línea telefónica 134.

Se trata de un número al que beneficiarios de planes sociales pueden denunciar cualquier "puntero político" o dirigente de organizaciones que los amenace con no entregarles el dinero si no van a la movilización.

"Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia", dijo este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La línea 134: cómo funciona la vía habilitada para denunciar punteros

"El número 134 permite denunciar telefónicamente a las personas u organizaciones que amenacen a quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo y todo tipo de asignaciones y planes sociales con la pérdida de los beneficios si no se suman a esta marcha prevista para el día 20 y cualquiera que se organice de ahora en adelante", detalló el vocero.



"Tal cual comunicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Estado garantiza estos aportes de manera independiente de cualquier organización piquetera", agregaron desde el Gobierno en un comunicado. "Se desafectaron los certificados de asistencia a las tareas cooperativas, hasta ahora el instrumento de la extorsión, para acceder a los cobros", agregaron.

La primera marcha piquetera que enfrentará Milei

Este miércoles 20 de diciembre se realizará la marcha piquetera contra las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. En contraposición, el Gobierno pondrá a prueba por primera vez el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad Bullrich.

La marcha fue ratificada por movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP), luego de que el lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciara que quienes corten calles no recibirán más planes sociales.

En un mensaje grabado, la funcionaria anunció que van a "eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales".