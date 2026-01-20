Confirmado | La Ciudad sumará 38 servicios médicos y modernizarán los centros de salud con más especialidades y pacientes

La mesa técnica prevista entre el Gobierno nacional y los campesinos parameros del oriente colombiano fue aplazada por segunda vez, luego de que las entidades oficiales informaran dificultades administrativas para llevar a cabo el encuentro en las fechas inicialmente pactadas.

Según explicó Roberto Arango Torres, presidente de la Federación de Parameros del Oriente Colombiano, la reunión estaba programada para realizarse a mediados de enero en el territorio, pero fue reprogramada para finales del mes por falta de contratación de personal en las entidades del Estado.

En una comunicación recibida por la organización campesina, se indicó que el aplazamiento obedecía a razones logísticas mientras se completan los trámites internos necesarios para conformar los equipos técnicos que participarán en el diálogo.

Qué reclaman los campesinos parameros al Gobierno nacional

De acuerdo con los voceros de las comunidades, el encuentro tiene como objetivo discutir exigencias pendientes relacionadas con resoluciones ambientales que, aseguran, afectan directamente su permanencia en el territorio y sus actividades productivas.

Entre los puntos centrales está la solicitud de derogatoria de la Resolución 1275 de 2014, norma que estableció zonas de reserva forestal y que, según los campesinos, incluye áreas productivas de la provincia de Gutiérrez, lo que podría derivar en desalojos.

Arango Torres señaló que este debate ya había sido anunciado como prioritario en reuniones anteriores y que el compromiso del Gobierno era avanzar en enero con una discusión final sobre el tema.

Cuándo será la nueva fecha de la reunión

Tras el aplazamiento, el Gobierno nacional comunicó que la mesa técnica fue reprogramada para los días 28, 29 y 30 de enero, fechas en las que se espera que los equipos técnicos ya estén conformados para atender las solicitudes de las comunidades.

Los campesinos esperan que en ese encuentro se logren definiciones concretas y no solo nuevas dilaciones, ya que consideran que el proceso viene acumulando retrasos desde el año anterior.

Advertencia de movilizaciones por incumplimientos

Las organizaciones parameras advirtieron que, ante la falta de avances, crece el malestar en las comunidades. Según Arango, existe una percepción de incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado, lo que ha llevado a que algunos sectores planteen la posibilidad de movilizaciones.

“El sentir de la gente es que no se les está tomando en serio”, expresó el dirigente, al tiempo que insistió en la necesidad de que el diálogo avance con resultados verificables.

Otra resolución bajo revisión: la delimitación del páramo

Además de la Resolución 1275, los campesinos también reclaman la revocatoria de la Resolución 1405, que definió la delimitación del páramo. Según explicaron, un estudio elaborado con apoyo académico habría identificado irregularidades en ese proceso.

La comunidad sostiene que dicha delimitación se habría realizado sin cumplir plenamente con acuerdos internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, por lo que esperan que este punto también sea abordado en la mesa técnica prevista para finales de enero.