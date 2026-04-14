Una nueva jornada de bloqueos en Colombia comienza a tomar forma con advertencias que van más allá de las carreteras. Lo que empezó como protestas puntuales ha escalado hacia un escenario más amplio, con amenazas que podrían afectar puntos estratégicos del país. En distintas regiones ya se sienten los efectos de estas movilizaciones. Vías interrumpidas, tránsito restringido y presencia de manifestantes anticipan un día complejo, especialmente en corredores clave de transporte. Aunque no todas las acciones se han concretado, el clima es de alta incertidumbre. Las alertas no solo apuntan a las carreteras. Algunos voceros han dejado entrever medidas más drásticas, lo que genera preocupación en sectores económicos y autoridades. Sin embargo, el trasfondo completo de estas protestas aún no es evidente a simple vista. Los bloqueos en Colombia están vinculados principalmente al rechazo de sectores campesinos frente al impuesto predial y el catastro multipropósito, que ha generado inconformidad por el aumento en avalúos. Las protestas hacen parte de lo que los manifestantes han denominado un Paro por un Catastro Justo, con presencia en departamentos como Santander, Norte de Santander y otros puntos del país donde ya se registraron interrupciones viales. Entre las rutas afectadas se encuentran corredores como Lebrija–Bucaramanga, vías en Barrancabermeja, sectores de Simacota y el Puente Amarillo en El Playón. También se reportaron bloqueos en Chitagá y en la conexión entre Pereira y Manizales. Además, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) anunció nuevas acciones por supuestos incumplimientos del Gobierno en planes de reparación, lo que amplía el alcance de las protestas. Uno de los elementos más sensibles de los bloqueos en Colombia es la advertencia de tomar aeropuertos en ciudades como Villavicencio, Yopal y Arauca, lo que podría escalar el impacto de las protestas. Voceros de las movilizaciones aseguraron que, de no obtener respuestas, las acciones podrían intensificarse. Aunque han señalado que las tomas serían pacíficas, el anuncio genera preocupación por posibles afectaciones al transporte aéreo. A esto se suman bloqueos anunciados en la vía Garzón–Neiva, sectores de Bolívar, Huila y Tolima, incluyendo puntos estratégicos como el puente de Cajamarca hacia La Línea. Los manifestantes han indicado que permitirán el paso de vehículos de emergencia, pero mantendrían las restricciones para el resto del tráfico, lo que podría agravar la movilidad. En paralelo, el presidente Gustavo Petro defendió la actualización catastral y señaló que las tarifas dependen de autoridades locales, lo que intensificó el debate político en medio de las protestas.