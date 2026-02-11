En el marco de la implementación de la nueva Ley de Inocencia Fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció a través de la Resolución General 5822/2026, publicada en el Boletín Oficial, que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del impuesto a las ganancias. La medida forma parte de la estrategia del Gobierno de incentivar a la población a sacar sus dólares del colchón. Según explicaron en un comunicado oficial desde el organismo fiscal, los contribuyentes que se adhieran a la iniciativa, “tendrán garantizado que el Estado no les aplicará retenciones por los intereses generados en esas inversiones”, al momento de ingresar sus fondos en el sistema financiero formal. Ahora, los contribuyentes pueden depositar dólares en el banco y no deberán justificar el dinero depositado en relación ingresos o bienes declarados en la Declaración Jurada, aunque se deberán cumplir con las normativas de que propone la UIF y el BCRA. El objetivo de ARCA al actualizar el marco reglamentario vigente es fomentar la entrada en vigencia del régimen simplificado y que los contribuyentes sumen sus dólares al circuito formal de la economía. La nueva resolución abraca a los intereses “originados por depósitos en moneda extranjera, realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526”. Tal como había explicado el ministro de Economía, Luis Caputo, remitiéndose a los datos proporcionados por el mismo Banco Central de la República Argentina (BCRA), se estima que hay unos u$s 170.000 millones fuera del circuito formal y que los argentinos tienen ahorrados en efectivo. Esto quiere decir que la cantidad de dólares fuera de la ley triplica al que se encuentra ingresado en el circuito financiero formal, el cual se estima que es de unos u$s 67.000. Si todo eso (los dólares del colchón) fuera en los próximos meses al sistema financiero, o la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”, sostuvo Caputo. De esta manera, el Gobierno quiere utilizar esta estrategia para asegurar la “identificación, trazabilidad y verificación” del dinero de cada persona. El umbral de evasión simple se elevó a $ 100 millones, y el de evasión agravada a $ 1.000 millones. Además, ARCA también se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. La nueva medida implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029. Por último, aclararon ahora evadir ya no va a ser un delito penal. Tras los cambios, quien incumpla la ley sólo será notificado y podrá regularizar su situación pagando su deuda sin necesidad si tener que afrontar una denuncia penal.