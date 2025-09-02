Alerta Monotributistas: este grupo tendrá que pagar $ 60.000 de cuota en septiembre

Con el último incremento que se produjo en las cuotas del Monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron los valores para cada una de las categorías. En este sentido, habrá una en particular que pasará a abonar $ 60.000 al mes.

Alerta ARCA: investigarán a todas las personas que superen este monto de transferencias

Obra social Monotributo: listado confirmado para septiembre

Esta categoría pagará $ 60.000 de Monotributo

A través de ARCA se difundieron los nuevos montos para todas las categorías del Monotributo y esto incluye no solo el valor de la cuota que se debe abonar mes a mes, si no también los topes de facturación anual que se permite en cada una.

En el caso de los contribuyentes inscriptos en la categoría D, deberán abonar $ 63.357,80 en el caso de Servicios, y $ 61.824,18 en el ítem de Bienes.

Esto, por su parte, se compone de la siguiente manera:

Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 18.185,68

Obra social: $ 22.864,90

Cuánto tiene que pagar cada categoría del Monotributo

Tras la última modificación que se realizó, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero difundió cómo quedaron los montos que deben abonarse por cada categoría del Monotributo en septiembre de 2025.

Categoría A:

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total: $ 37.085,74

Categoría B:

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total: $ 42.216,41

Categoría C:

I mpuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)

mpuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes) Aporte previsional: $ 16.532,44

Obra social: $ 19.239,97

Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes.

Categoría D:

Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 18.185,68

Obra social: $ 22.864,90

Total a pagar: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes.

Categoría E:

Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 20.004,25

Obra social: $ 27.884,02

Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes.

Categoría F:

Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 22.004,67

Obra social: $ 32.066,63

Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes.

Categoría G:

Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 30.806,54

Obra social: $ 34.576,19

Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes.

Categoría H:

Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 43.129,16

Obra social: $ 41.547,19

Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes.

Categoría I:

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes.

Categoría J:

Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 84.533,15

Obra social: $ 57.580,51

Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes.

Categoría K:

Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $ 118.346,41

Obra social: $ 65.806,30

Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes.

Cuánto se puede facturar en cada categoría del Monotributo

Con los nuevos montos establecidos para el pago de la cuota, se produjo un incremento en los topes de facturación anual de cada una de las categorías del Monotributo.

Actualmente, los límites son los siguientes: