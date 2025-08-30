Atención monotributistas: todos estos contribuyentes tendrán que pagar $ 50.000 en septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos del Monotributo para el mes de septiembre y habrá una categoría que deberá abonar casi $50.000 de cuota.

Luego del último incremento que se informó sobre los valores del Monotributo, se modificaron los topes máximos de facturación anual por cada categoría, los cuales se elevaron permitiéndole a muchos autónomos mantenerse en la escala que estaban inscriptos.

Sin embargo, con la suba de las cuotas del Régimen Simplificado, la categoría C tendrá que pagar en el mes de septiembre un total de $49.435,58 en el caso de los adheridos sobre servicios y $48.320,22 para el caso de comercio de bienes.

En tanto, los monotributistas inscriptos en la categoría C deberán abonar el monto mencionado según su actividad económica y podrán hacerlo a través de todos los medios de pago habilitados por ARCA para mantenerse al día.

Cuánto tiene que pagar cada categoría del Monotributo en septiembre

Con la última actualización, el Monotributo quedó con los siguientes valores para cada una de las categorías vigentes:

Categoría A : $37.085,74 (servicios y bienes)

Categoría B : $42.216,41 (servicios y bienes)

Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)

Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)

Categoría E : $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)

Categoría F : $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)

Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)

Categoría H : $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)

Categoría I : $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)

Categoría J : $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)

Cómo quedaron los topes de facturación del Monotributo

Con la última actualización, ARCA informó cómo quedaron los límites de facturación anual para cada categoría del Monotributo. En el caso de la A, la más baja, el tope se fijó en $8.992.597,87, mientras que la K se estableció en $94.805.682,90.

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

¿Qué pasa si se superan los límites del Monotributo?

Por su parte, es importante recordar que, en caso de superarse los montos establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, los contribuyentes deben realizar el cambio de categoría para inscribirse en la que les corresponda.

Esto se conoce como período de recategorización y se hace dos veces al año, en los meses de febrero y agosto. El trámite se debe gestionar a través de ARCA y es obligatorio para todos aquellos autónomos que hubieran superado los topes que establece la categoría en la que se produjo el alta.