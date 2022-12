La Argentina y Brasil se encaminan a relanzar las relaciones bilaterales desde el 1 de enero con una fuerte apuesta de Alberto Fernández y el presidente electo Lula Da Silva bajo un firme objetivo: aumentar el intercambio comercial, potenciar los acuerdos bilaterales, reforzar el Mercosur y desplegar al máximo los contactos con otros bloques regionales.

Todo esto se encuadrará en la visita que hará Alberto Fernández el primer día del 2023 para asistir en Brasilia a la asunción de Lula y en la reunión bilateral que definió entre ambos jefes de Estado pautada para el 24 de enero en Buenos Aires previo a la cumbre de presidentes de la CELAC.

Según confiaron a El Cronista fuentes allegadas al canciller Santiago Cafiero la decisión de Alberto Fernández es dar vuelta la página con Brasil con la salida de Jair Bolsonaro del poder y la llegada de Lula, con quien tiene mayor afinidad política. Así, se trazó una hoja de ruta para relanzar los vínculos bilaterales.

Alberto Fernández, Scioli y Lula da Silva, en Brasilia

"Hay una firme decisión de avanzar fuerte en la profundización de las relaciones bilaterales", explicó un funcionario de jerarquía de la Cancillería para ratificar que el 1 de enero por la tarde Alberto Fernández viajará a Brasil para la asunción del nuevo mandatario que ganó contra Bolsonaro las últimas elecciones desde el Partido de los Trabajadores.



A la vez, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ya se reunió con todo el equipo económico que tendrá Lula Da Silva desde el inicio de su mandato para ajustar los detalles de esa hoja de ruta en las relaciones bilaterales.

En este contexto, se prepara la reunión de presidentes reservada el 26 de enero en Buenos Aires en medio de la cumbre de la CELAC. Para ese encuentro hay al menos tres objetivos concretos sobre los que se está trabajando:

1-REFORZAR el COMERCIo

La decisión de Lula y Alberto Fernández que dialogaron en Brasil el día después de las elecciones que ganó el líder del PT se habló de potenciar el comercio bilateral a partir del año que viene.

" Está todo encaminado para que las relaciones comerciales y en todos los niveles se potencien al máximo con la nueva agenda que se dará con la llegada de Lula Da Silva", confirmó a El Cronista el embajadaor Scioli.

Según cifras oficiales, en la balanza comercial actual del período enero-noviembre de 2022, Brasil registró un superávit de US$ 58 mil millones, con incremento interanual del 2%.

Así, se registraron exportaciones por US$ 309 mil millones (incremento interanual del 21%) e importaciones por US$ 251 mil millones (incremento interanual del 26%). La corriente de comercio totalizó US$ 560 mil millones, con incremento interanual del 23%.

El comercio con Brasil fue deficitario para Argentina

A la vez, la balanza bilateral del período enero-noviembre de 2022 registró déficit argentino de US$ 2.237 millones. Así, la Argentina fue el tercer socio comercial de Brasil, con participación del 5,2% en la corriente de comercio brasileña. Y Brasil ratificó su posición como el principal socio comercial argentino.

En el período enero-noviembre de 2022 las exportaciones argentinas alcanzaron US$ 12.123 millones , con incremento interanual del 13%. Las exportaciones brasileñas a Argentina fueron de US$ 14.360 millones, con incremento interanual del 34%. El intercambio comercial del período totalizó US$ 26.483 millones, con incremento interanual del 23%.

En noviembre 2022, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron US$ 1.249 millones, con una caída interanual del 8%. Las exportaciones brasileñas a Argentina alcanzaron US$ 1.193 millones, con un incremento interanual del 14%. El saldo fue superavitario para Argentina por U$S 56 millones. Al comparar el resultado con octubre, las exportaciones argentinas crecieron un 7% y las brasileñas cayeron un 7%

La intención de Alberto Fernández y de Scioli es aumentar ese flujo comercial sustanciamente por medio de incentivos a las empresas y un repaso a fondo del actual esquema de compensaciones en importaciones y exportaciones.

2-MERCOSUR Y BRICS

La idea de Alberto Fernández y Lula de Silva es aumentar el potencial del Mercosur y fortalecer la idea de un bloque unificado a pesar de las fricciones que hubo con Uruguay por plantear acuerdos unilaterales de libre comercio con China.

En este esquema se mantendrá la tesitura del bloque de no negociar por fuera del Mercosur y potenciar los actuales acuerdos en marcha como el de la Unión Europea y un entendimiento avanzado con Israel.

La ultima cumbre de presidentes del Mercosur en Uruguay

"El acuerdo Mercosur y Unión Europea habrá que cerrarlo cuanto antes porque si no se hace ahora con dos presidentes de la misma línea política no se hace más", se sinceró un allegado a Cafiero. Así, la Cancillería trabaja en la puesta en marcha de las negociaciones con Bruselas con el fuerte impulso de la presidencia de Lula en Brasil.

En paralelo a esto se trabaja sobre la idea de que la llegada de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil pueda acelerar los pasos para que la Argentina se incorpore a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica) ya que existe un apoyo expuesto de Moscú y Beijing para el ingreso de nuestro país a ese blolque de países.

Según se supo, en los BRICS hay intenciones de sumar a la Argentina y a un país árabe para darle mayor fuerza a ese bloque que contempla el 75% de la población mundial y más del 60% del comercio internacional.

3-OBRAS DE ENERGIA

También se trabaja en esta hoja de ruta con Brasil en el plan de construcción del gasoducto de Vaca Muerta, que unirá la formación no convencional con el noreste argentino con la frontera de Brasil.

Así lo confirmó la secretaria de Energía, Flavia Royón, quien sostuvo que esa obra "es fundamental para lograr el autoabastecimiento energético, profundizar las exportaciones regionales y desarrollar proyectos de Gas Natural Licuado (GNL)".

Brasil financiará parte del gasoducto de Vaca Muerta

Como había adelantado El Cronista, la idea de Lula y Alberto Fernández es dar un fuerte impulso al acuerdo energético de ambos países y mostrarse en conjunto como alternativas viables en medio de un contexto de guerra en Ucrania.

En la negociación para que Brasil financie parte de esa obra intervinieron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador Scioli. El anuncio se realizará después de que asuma Lula da Silva , en un "paquete para fortalecer las relaciones del Mercosur", señalaron fuentes del sector.