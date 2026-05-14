El Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos dio a conocer el martes 12 de mayo de cuánto fue la inflación correspondiente al mes de abril. Tras el aceleramiento visto en marzo, con una variación del 0,9%, el cuarto mes fue más bajo en comparación. Entre los rubros que más aumento registraron se encuentra el de la energía, impulsada fuertemente por los precios record del combustible debido al conflicto en medio oriente y la crisis energética que ello conlleva. Por ello, el primer mandatario, Donald Trump, evalúa alternativas que permitan estabilizar los precios de la gasolina por un tiempo indeterminado o hasta que se termine el conflicto con Irán. Abril registró una inflación general de 0,6%, posicionando la variación interanual en el 3,8%, la más alta desde mayo del 2023 según medios analistas como Trading Economics, quienes lo comparan con la de marzo que fue del 3,3%. El sector energético afrontó una suba del 3,8% en abril, que si este número bien representa una desaceleración comparado con el 10,9% que aumentó en marzo, sigue siendo un tema que impacta de forma directa en el bolsillo de los estadounidenses, ya que la gasolina particularmente tuvo un incremento del 5,4% en abril, acumulando una variación interanual del 28,4%. Otros servicios y productos incluidos en energía: En los últimos 12 meses, solo el sector energético viene acumulando una variación del 17,9%. El aumento del precio de la gasolina impacta de forma directa en el bolsillo de los estadounidenses debido a que encarece el transporte. En primer lugar, porque cargar combustible se vuelve más caro, por lo que estados y ciudades en las que moverse en auto es indispensable los aumentos se sienten de inmediato. Adicionalmente, también suben los costos del transporte y logística industrial, algo que afecta a supermercados y servicios de entrega. Esto se traduce en que muchos productos se encarezcan, aunque sean básicos y de consumo diario. Según una entrevista telefónica con CBS News, el presidente Donald Trump confirmó que tiene planeado suspender el impuesto federal a la gasolina temporalmente: “Sí, vamos a eliminar el impuesto a la gasolina durante un tiempo, y cuando el precio baje, lo iremos reintroduciendo gradualmente”. Aplicar esta medida le costaría al gobierno federal alrededor de 500 millones de dólares semanales. No obstante, para llevar esto a la realidad se necesita una ley del Congreso, por lo que aún no hay fecha próxima de implementación. El senador republicano, Josh Hawley, anunció que presentará un proyecto para suspender dicho impuesto, recibiendo el apoyo de varios representantes de su partido para llevar a cabo el plan del presidente.