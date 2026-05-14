El fútbol italiano se prepara para una transformación histórica con el ambicioso proyecto que impulsa AS Roma para construir su nuevo estadio en la capital. La institución busca dar un salto significativo en lo que respecta a su infraestructura y planea destinar una inversión cercana a los mil millones de euros para tener un nuevo estadio y dejar el Olímpico, que utiliza actualmente. La futura casa de la AS Roma estará ubicada en la zona de Pietralata, en el noroeste de Roma, y recientemente recibió un importante impulso institucional. En marzo de este año, el Ayuntamiento de Roma aprobó el Proyecto de Viabilidad Técnico Económica, un paso fundamental para que la obra continúe avanzando en la etapa administrativa y pueda comenzar su construcción en los próximos años. El proyecto fue presentado oficialmente por el club el 23 de diciembre de 2025 y contempla una inversión cercana a los 1000 millones de euros. Además del estadio, el plan incluye la remodelación de toda la zona aledaña y la creación de grandes espacios verdes y públicos para los vecinos de la ciudad. El nuevo estadio de AS Roma tendrá capacidad para 60.000 espectadores y estará acompañado por dos grandes parques urbanos que buscarán integrar el complejo deportivo con el resto de la ciudad. El objetivo es construir un espacio moderno, sustentable y funcional que pueda utilizarse más allá de los días de partido y que esté preparado para albergar todo tipo de eventos masivos. En este sentido, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, celebró el avance del proyecto y aseguró: “Hoy en un día histórico, no solo para los amantes del fútbol sino también para la Roma y los romanos”, señaló en Sky Sports. “Estamos deseando que este estadio sea una realidad. Este proyecto garantiza equilibrio infraestructural y la sostenibilidad medioambiental. No se trata de un espacio cerrado pensado únicamente para los días de partido, sino de un proyecto amplio al alcance de toda la ciudad”, subrayó. Además, confirmó que “la inversión será de mil millones de euros, pero sin que los contribuyentes tengan que aportar” y explicó que parte de los fondos también se destinarán a mejorar las inmediaciones del estadio y ampliar las zonas verdes. Según explicó el alcalde romano, la intención es que la construcción pueda comenzar oficialmente en 2027, una vez que el proyecto termine la etapa de planificación. “Mi deseo es que a principios de 2027 se pueda celebrar la colocación de la primera piedra. El estadio será magnífico y estará listo para cobrar vida con la pasión de los aficionados de la Roma y con la Eurocopa 2032”, afirmó Roberto Gualtieri. Uno de los grandes objetivos detrás del proyecto es que el nuevo estadio sea seleccionado como una de las sedes de la UEFA Euro 2032, torneo que organizarán conjuntamente Italia y Turquía. De concretarse, el recinto se convertiría en uno de los escenarios más importantes del fútbol europeo durante la próxima década.