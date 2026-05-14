El Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos dio a conocer el martes 12 de mayo de cuánto fue la inflación correspondiente al mes de abril. Tras el aceleramiento visto en marzo, con una variación del 0,9%, el cuarto mes fue más bajo en comparación. El sector de alimentos se posiciona entre los tres con más aumentos, con precios impulsados sin duda como efecto de los elevados precios de la gasolina desde que empeoró el conflicto con Irán y se bloqueó el Estrecho de Ormuz. Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas medidas para este sector que permitirían una reducción en los precios de la carne de venta masiva. Abril registró una inflación general de 0,6%, posicionando la variación interanual en el 3,8%, la más alta desde mayo del 2023 según medios analistas como Trading Economics, quienes lo comparan con la de marzo que fue del 3,3%. En lo que respecta a los alimentos, el sector registró un 0,5% de incremento en abril tras permanecer sin cambios en marzo. El índice de carnes, aves, pescado y huevos aumentó un 1,3%, impulsado principalmente por la carne vacuna con una suba del 2,7% en abril. Respecto a otros productos de la canasta: Los alimentos fuera del hogar vieron un aumento del 0,2% en abril con una variación del 3,6% en los últimos 12 meses. Según fuentes de la Casa Blanca, la administración de Donald Trump planea frenar los precios récord de los supermercados y restaurantes en Estados Unidos y para ello se evalúa la suspensión temporal de impuestos a importaciones de carne extranjera. En un contexto donde el ganado bovino nacional se encuentra en bajos históricos debido a las sequías y el aumento en el costo de alimentación al que se enfrenten los productores, las importaciones vacunas podrían alcanzar niveles récord con la compra a países como Brasil, Canadá, Australia y Argentina. El valor de la carne se volvió una de las principales preocupaciones para los estadounidenses, alcanzando precios históricos y aumentos preocupantes. Con esta medida, el gobierno espera que bajen los precios para los consumidores o al menos, se mantengan estables. No obstante, muchos productores advierten que podría perjudicar a la ganadería nacional al verse obligados a competir contra una fuerte competencia internacional.