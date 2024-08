Fabiola Yáñez habló tras la denuncia contra Alberto: "Esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que hizo"

La exprimera dama Fabiola Yáñez se manifestó este sábado tras la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género y aseguró que el ex presidente la "amenazó" durante "dos meses" con que "se iba a suicidar".

"Esta persona estuvo durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace", afirmó Yañez durante una entrevista con Infobae.

En esa línea, ex pareja de Fernández aseguró: "He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo".

Fabiola Yáñez habló y ratificó su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández.

De esa manera, Fabiola Yáñez se refirió a los videos difundidos en redes en los que se ve el expresidente junto a la conductora Tamara Pettinato.

El jueves pasado se conoció un video en el que ambos se dicen "te amo" en una reunión a solas en Casa Rosada, cuando este aún estaba casado con Yañez, ahora se publicó una segunda parte de este episodio.

En uno posterior, se la observa a ella escribiéndole una carta a Fernández, quien la filma. "Soy el amor de tu vida", dice Pettinato mientras anota.

El primer video publicado, en el que se la puede ver a la panelista televisiva tomando cerveza y entablando una conversación jocosa con el entonces primer mandatario, generó polémica porque la reunión se realizó en el despacho presidencial mientras este estaba casado.

Los videos surgieron en el marco de la denuncia por violencia de género que Yáñez realizó contra su exmarido, al mismo tiempo que se filtraron fotos de la ex primera dama con presuntos golpes de Fernández.

Durante la entrevista con Infobae, la exprimera dama admitió que ya había visto esos videos. "Los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas. Él (Alberto Fernández) comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos", reveló.

Sin ayuda y culpada de una derrota electoral

Fabiola Yáñez también afirmó que en el entorno de Alberto Fernández sabían del matrato que ella sufría. En este sentido, contó: "Las personas más allegadas a él sí lo sabían. Si lo sabían y no hicieron nada".

Además, subrayó que pidió ayuda el Ministerio de la Mujer y no obtuvo respuesta: "Fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí. Porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo. ¿Cuando salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio?".

Asimismo, reveló que desde el círculo del expresidente le endilgaron haber perdido las elecciones "por su culpa" tras el episodio del festejo en Olivos durante la pandemia y señaló a Alberto Fernández como organizador de ese encuentro.

"Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa. Porque él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad", recalcó Yáñez.

La denuncia judicial de Fabiola contra Alberto Fernández

Yañez denunció al ex presidente Alberto Fernández por "violencia física " y " terrorismo psicológico", según la presentación que hizo ante la Justicia.

La denuncia fue realizada a través de la plataforma zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

En su declaración, también se refirió a mensajes telefónicos por parte del expresidente que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que la llevó a cortar el diálogo con Fernández.

Cuando realizó la presentación ante el juez, la exprimera dama aclaró además que su comunicación con el exmandatario actualmente se mantiene a través de su madre, a los fines de no romper el vínculo con el hijo que comparten.

Las fotos que se difundieron de Fabiola Yáñez golpeada.

Fabiola Yáñez, recluida en España

En los últimos días, las noticias sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez acapararon los titulares tras su denuncia por violencia de género contra su expareja, Alberto Fernández. Las imágenes que muestran a Fabiola golpeada y los chats filtrados donde le suplica a Fernández que deje de golpearla conmocionaron a la opinión pública. Estos hechos habrían ocurrido durante el mandato presidencial de Fernández.

Actualmente, Fabiola Yáñez se encuentra en Madrid, España, donde vive en un estado de miedo y aislamiento. Yáñez pidió un cambio en sus custodios, que habían sido asignados por la administración de Unión por la Patria. En respuesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha decidido enviar a dos agentes de la Policía Federal para garantizar su protección.

Desde que se hicieron públicas las fotos de Fabiola Yáñez golpeada, la ex primera dama optó por mantenerse recluida en su apartamento en el barrio de Salamanca, Madrid, un área de lujo comparable con Recoleta en Buenos Aires. La situación se ha vuelto más tensa tras la visita de Alberto Fernández a España, donde intentó sin éxito conseguir un puesto como asesor de Pedro Sánchez o profesor en la Universidad Camilo José Cela.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Yáñez se siente constantemente perseguida y teme por su seguridad. Aunque no teme por su vida, sí está preocupada por la posibilidad de que alguien dentro de su entorno filtrara información que pudiera ponerla en peligro. Este estado de vulnerabilidad la ha llevado a confiar únicamente en su madre, quien es su única compañía en Madrid.