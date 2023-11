Alberto Fernández repasó su gestión y apuntó contra el kirchnerismo: "Íbamos para lugares distintos"

A días de dejar la presidencia, Alberto Fernández repasó su mandato de cuatro años en una gestión signada por los problemas económicos, agravados en su momento por la incertidumbre de la interna oficialista entre su figura y la de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Este martes, consultado al respecto en diálogo con Urbana Play, el mandatario saliente asumió que la coalición de Gobierno "funcionó al comienzo y empezó a ser disfuncional en algún momento".

Para Fernández, el acuerdo con Kirchner y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que les permitió acceder al poder en 2019 se comenzó a romper a lo largo de la gestión, lo que "la hizo más difícil".

"Hubo un momento en que la cosa no funcionó como debe funcionar una coalición. En algún momento pareció que íbamos para lugares distintos y eso se expresó en acciones", asumió Fernández al respecto.

Sin embargo, insistió en no "cargar culpas sobre nadie", ya que cree que "seguramente la culpa será compartida". "Eso es algo que debemos revisarnos, es una discusión que nos debemos en el peronismo", agregó.

Las declaraciones surgen tras la derrota de Massa en el balotaje y el pedido del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, de desvincular a Fernández como titular del partido a nivel nacional y a Máximo Kirchner en la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el Presidente evitó dar precisiones sobre su futuro frente al Partido Justicialista: "Lo hablaremos con los compañreos, eso es el planteo de un compañero", dijo, aunque reconoció como "necesaria" una reconfiguración del peronismo para que este "discuta lo que es y lo que quiere ser".

Repaso de gestión y críticas a Daniel Scioli: las definiciones de Alberto

En cuanto a su gestión, marcada en lo económico por una fuerte aceleración inflacionaria, regulaciones cambiarias, emisión de pesos y aumento de la deuda con un Banco Central sin reservas, el presidente Alberto Fernández se refirió a las dificultades que tuvo que enfrentar como la pandemia del Covid-19 y su consecuente cuarentena, la guerra entre Ucrania y Rusia y la sequía del último año.

"Tengo la tranquilidad espiritual de haber puesto todo en los cuatro peores años del siglo", dijo al respecto. Y sumó: "Tengo la certeza de que el equipo que estaba cerca de mí hizo todo lo que humanamente se podía hacer para que la Argentina progrese".

"Me voy sin un centavo más con que el que entré. No es ningún mérito, pero es raro en nuestro país. No tengo testaferro, no tengo cuentas en el exterior. Todo lo que tengo está declarado en la AFIP", justificó.





