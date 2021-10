Alberto Fernández, tras el mensaje del Papa en IDEA: "Está claro que nadie disfruta los planes"

Luego de que el Papa Francisco asegurara que " siendo esto así, queda claro que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisoria " durante su discurso en el Coloquio de IDEA, Alberto Fernández contó que habló con el pontífice sobre el tema y afirmó que "está claro que nadie disfruta los planes".

" En relación a lo que dijo el Papa en el Coloquio de IDEA: los planes sociales son un analgésico para pasar el momento, no puede ser la regla, tiene que ser una excepción, la regla tiene que ser trabajar ", aseguró Fernández durante un acto.

En esa línea, agregó: "Pero cuando hablo de trabajo hablo de recuperar un empleo formal que no es lo mismo. Porque se garantiza la jubilación, vacaciones, aguinaldo. Es una diferencia muy grande".

El jefe de Estado se expresó en estos términos justamente durante la firma de un convenio entre los representantes de cámaras empresarias y sindicatos del sector gastronómico y hotelero con el cual se busca comenzar a reconvertir los planes sociales en ingresos por trabajo realizado .

En el evento lo acompañaron el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta y el gremialista Luis Barrionuevo.

" Muchos se esfuerzan en hacernos sentir a nosotros los peronistas que somos responsables de la situación social y de los planes sociales que se dan en la Argentina ", agregó más adelante el presidente y luego concluyó: "Yo no creo que nadie que reciba un plan no lo esté necesitando y que la mayoría trabaja en lo que pueda. Cuando Cristina dejó el gobierno había 200 mil planes y no le reclamaban planes. Le reclamaban no pagar ganancias".

Las palabras del Papa

Los dichos de Fernández llegan después de que el Papa Francisco se pronunciara sobre el rol de los subsidios y los planes sociales durante el Coloquio de IDEA, donde explicó que los mismos "solo pueden ser una ayuda provisoria" para luego pedir que se comiencen a brindar "fuentes de trabajo diversificadas".

" Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo ", planteó el pontífice en su mensaje para luego destacar el valor del trabajo en dar "dignidad" a las personas.

"Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo", sostuvo Jorge Bergoglio y luego agregó: " Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad ".

El proyecto para terminar con los planes

Pero la discusión sobre el rol de los planes sociales en la sociedad argentina no se da solamente en los actos oficiales, ya que puertas adentro -en la Cámara de Diputados de la Nación- se presentó un proyecto con el cual se busca comenzar a convertirlo de forma gradual en un mecanismo de reinserción al empleo.