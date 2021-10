Arranca IDEA 2021: el programa completo del coloquio

El 57º Coloquio IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) se llevará a cabo desde el 13 hasta el 15 de octubre entre las 7:30 y 14 hs de manera presencial en el Centro Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

El lema que acompaña la edición de este año es "Logremos una Argentina sostenible" y tiene como objetivo ubicar al empleo privado formal en el centro de la conversación para potenciar la integración social, el crecimiento y desarrollo del país en el largo plazo.

El evento empresarial más importante de la Argentina contará con la participación de reconocidos oradores nacionales e internacionales. Éste atravesará cinco ejes, que se desprenden de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para 2030: Desarrollo económico sostenible, Confianza para la inversión y educación para el desarrollo, Ecosistemas Dinámicos, Innovación y Sostenibilidad.

La creación de empleo privado formal se presenta como el camino para lograr una Argentina sostenible. Para ello, además de estabilidad macroeconómica, se requiere fortalecer la calidad institucional, abordar los desafíos educativos del país, y potenciar la innovación, entre otras cuestiones.

Los funcionarios confirmados que participarán del evento son Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación (quien lo hará a través de una videoconferencia); Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación; Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Hernán Lacunza, Director de Empiria Consultores y ex Ministro de Hacienda de la Nación. Asimismo, participarán del encuentro candidatos a legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires y distintos gobernadores del país.

Entre los oradores internacionales que formarán parte del encuentro, están Ricardo Hausmann, Director of the Growth Lab, Professor of the Practice of International Political Economy, Harvard University; Jean-Pascal Tricoire, Chairman and CEO Schneider Electric; Paul Polman, Influencer, business leader, campaigner, Co-Author of "Net Positive: how courageous companies thrive by giving more than they take"; Oren Gershtein, Founder of IdealityRoads and CITES' partner; y Tyler Cowen, Economics Professor, George Mason University and author, Big Business, Stubborn Attachments and Average Is Over.

El evento será transmitido en vivo de forma gratuita a través del canal de YouTube de IDEA: https://www.youtube.com/c/IdeaArg/. Para más información: https://coloquio.idea.org.ar/

PROGRAMA 57° COLOQUIO IDEA

DÍA 1 | Miércoles 13 de octubre

8:00 a 8:15 Bienvenida

Catalina de Elía, Politóloga y Periodista

8:15 a 8:30 Logremos una Argentina sostenible: palabras de apertura

Paula Altavilla, Vicepresidente 2° de IDEA, Presidente del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

8:30 a 9:00 La postpandemia y las nuevas oportunidades en la economía global

Ricardo Hausmann, Director of the Growth Lab, Professor of the Practice of International Political Economy, Harvard University

Moderador: José del Río, Secretario General de Redacción del diario La Nación

9:00 a 9:20 El gran desafío argentino: generar empleo

Santiago Bulat, Economista Jefe de IDEA

Laura Gé, Miembro de los Directorios del Banco Santander Argentina y Farmacity y Asesora Ejecutiva de CEO de Grupo Sancor Seguros

9:20 a 9:45 El empleo, el camino hacia una Argentina sostenible (primera parte)

Video - Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación (entrevista pregrabada)

Moderador: José del Río, Secretario General de Redacción del diario La Nación

9:45-10:15 El empleo, el camino hacia una Argentina sostenible (segunda parte)

Emmanuel Álvarez Agis, Director Ejecutivo de PxQ Consultora

Hernán Lacunza, Director de Empiria Consultores

Moderador: José del Río, Secretario General de Redacción del diario La Nación

10:15-10:45 BREAK

10:45-11:20 El empleo, el camino hacia una Argentina sostenible (tercera parte)

Paula Altavilla, Vicepresidente 2° de IDEA, Presidente del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

Alexandre Roig, Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

Jorge Sola, Secretario de Prensa y Comunicación de CGT

Moderadora: Alejandra Gallo, Periodista de Radio Mitre

11:20-11:25 La creación de empleo como objetivo compartido

Laura Gé, Miembro de los Directorios del Banco Santander Argentina y Farmacity y Asesora Ejecutiva de CEO de Grupo Sancor Seguros

11:25-11:45 Palabras del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Recibe: Paula Altavilla, Vicepresidente 2° de IDEA, Presidente del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

11:45-12:30 Fortaleciendo la calidad institucional

Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional

Alberto Garay, Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Brenda Puig, Líder de la Red de Abogados de Empresa de IDEA y Legal Sr. Director de Mercado Libre

Moderador: Claudio Savoia, Editor de Política y Justicia del diario Clarín

12:30-13:15 Educación: tragedia u oportunidad

Video - Ignacio Ibarzábal, Director de Argentinos por la Educación

María Laura Alzúa, Sub-Directora del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, UNLP

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group

Sara García, Secretaria General Nacional de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Daniel Herrero, Vicepresidente 1° de IDEA y Presidente de Toyota Argentina.

Moderador: Daniel Hadad, Fundador de Infobae

13:15-13:20 Cierre de la jornada

Catalina de Elía, Politóloga y Periodista

DÍA 2 | Jueves 14 de octubre

8:00 a 8:15 Bienvenida

Carolina Amoroso, Periodista en Todo Noticias

8:15 a 8:30 La mirada del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación

Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación

8:30 a 9:10 Una mirada federal de los desafíos postpandémicos

Omar Gutiérrez, Gobernador de la provincia de Neuquén

Omar Perotti, Gobernador de la Provincia de Santa Fe (remoto)

Rodolfo Suárez, Gobernador de la Provincia de Mendoza

Moderador: Javier Calvo, Jefe de Redacción y Editor Responsable de Diario Perfil, Columnista de América y A24

9:10 a 9:15 El trabajo como expresión de la dignidad humana

9.15 a 9:30 Una Argentina sostenible: integrando la economía popular

Alejandra Ferraro, Directora de IDEA, Co-Líder de la Red de Redes de IDEA, Directora de RRHH para América Latina y Líder de Responsible Business de Latam de Accenture

Gildo Onorato, Secretario Gremial de UTEP

9.30 a 10:10 Diversidad: generemos trabajo para todas las personas

Gabriela Bardin, Gerente General de P&G Argentina

Ariel Dorfman, Presidente de la Fundación Encontrarse en la Diversidad

Florencia Fisch, Directora Ejecutiva Fundación Encontrarse en la Diversidad

Federico Procaccini, CEO de Openbank

10:10 a 10:20 Estudio social y empresarial: "AccionAR: la juventud como motor del desarrollo"

Mariana Mangisch, Presidenta de IDEA Joven y Professional Relations & Operations LatAm Lead en Johnson & Johnson

10:20 a 10:25 Cierre del primer bloque

Carolina Amoroso, Periodista en Todo Noticias

10:25 a 10:55 BREAK

10:55 a 11:00 Introducción al segundo bloque

Facundo Pastor, Periodista, Abogado

11:00 a 11:05 Compensación de la huella de carbono del 57° Coloquio: entrega de bonos

Paula Altavilla, Vicepresidente 2° de IDEA, Presidente del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

Gustavo Castagnino, Director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Genneia

11:05 a 11:35 La sostenibilidad es una oportunidad para los negocios

Paul Polman, Influencer, Business Leader, Campaigner, Co-Author of "Net Positive: how courageous companies thrive by giving more than they take"

Moderadora : Florencia Davel, VP, Gerente General Latinoamérica de Bristol Myers Squibb.

11:35 a 11:45 Sostenibilidad: la eficiencia, un factor clave en la transición energética

Jean-Pascal Tricoire, Chairman and CEO Schneider Electric

Moderadora: Tais Gadea Lara, Periodista multimedia en cambio climático

11:45 a 12:20 El cambio climático en el centro

Eduardo Bastitta, Co-fundador y CEO de Plaza Logística

Mercedes Pombo, Referente de Jóvenes por el Clima, co-conductora del programa "Qué mundo nos dejaron" en Nacional Rock y estudiante de Filosofía

Carolina Vera, Profesora-Investigadora UBA-CONICET y Coordinadora del Programa para la Transición Sostenible del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación

Videos

João Paulo Ferreira, CEO Natura &Co América Latina y Presidente de Natura

Javier Goñi, Director de IDEA y Gerente General de Ledesma

Alejandro "Pitu" Salvatierra, Miembro de la Cooperativa Reciclar Sur y miembro del Instituto Villero de Formación

Moderadora: Tais Gadea Lara, Periodista multimedia en cambio climático

12:20 a 13:00 Ecosistemas dinámicos

Martín Berardi, Presidente y Director General de Ternium Argentina

Mariano Bosch, Cofundador y CEO de Adecoagro

Mariana Camino, Socia y CEO de ABECEB

Patricia Pomies, Chief Operating Officer of Globant

Moderadora : Cecilia Giordano, Directora de IDEA, Presidente y CEO de Mercer Argentina

13:00 a 13:05 Cierre de la segunda jornada

Facundo Pastor, Periodista, Abogado

DÍA 3 | Viernes 15 de octubre

8:15 a 8:30 Bienvenida

Martina Rua, Periodista especialista en innovación

8:30 a 9:05 Innovación: visión estratégica de un país

Oren Gershtein, Founder of IdealityRoads and CITES' Partner

Nicolás Tognalli, CITES Managing Partner

9:05 a 9:40 Innovación: importancia de lo público + privado

Ana Franchi, Presidenta de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y Presidenta de RAGCYT (Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología)

Federico Trucco, CEO Bioceres

Marta Cruz, Co-Founder & Managing Partner NXTP VENTURE

Fernando Goldbaum, Investigador Superior del CONICET y Director Científico de Inmunova

Moderador: Diego Golombek, Biólogo

9:40 a 10:25 Innovación: vector de la gestión pública

Martín Llaryora, Intendente de la Ciudad de Córdoba

Luciano Nicora, Vicepresidente de Endeavor Argentina.

Alejandra Torres, Secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Córdoba

Magalí Pérez, Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia (Provincia de Buenos Aires)

Javier Ulises Reynoso, Intendente Municipal de Rivadavia (Provincia de Buenos Aires)

Germán Weiss, Presidente de Pago Viejo

Moderadora: Delfina Irazusta, Directora de Red de Innovación Local (RIL)

10:25 a 10:45 Innovación: agente de cambio en las personas

Emiliano Fazio, Co Fundador y CEO de Arbusta

Moderadora: Martina Rua, Periodista especialista en innovación

10:45 a 10:55 Cierre del bloque de Innovación

Diego Golombek, Biólogo

Delfina Irazusta, Directora de Red de Innovación Local (RIL)

Martina Rua, Periodista especializada en innovación

10:55 a 11:25 BREAK

11:25 a 11:30 Introducción al segundo bloque

Nacho Girón, Periodista - Conductor en Staff de Noticias (Telefe) y CNN en Español

11:30 a 11:50 ¿Cuán innovador es realmente el mundo de hoy?

Tyler Cowen, Economics Professor, George Mason University and author of "Big Business", "Stubborn Attachments" and "Average Is Over"

Moderador: Juan Marotta, Director de IDEA, CEO Argentina and Regional Head of Commercial Banking Latin America de HSBC Argentina

11:50 a 12:20 Los desafíos globales y el rol de la economía positiva

Jacques Attali, President of Positive Planet

Moderador: Marcelo Scaglione, CEO de NuevasIdeas, consejo estratégico para Boards. Líder del acceso de Argentina a la OCDE (2016-2019)

12:20 a 13:00 Panel de candidatos

Diego Santilli, Candidato a Diputado Nacional de Juntos en la Provincia de Buenos Aires

Victoria Tolosa Paz, Candidata a Diputada Nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires

José Luis Espert, Candidato a Diputado Nacional de Avanza Libertad por la Provincia de Buenos Aires

Florencio Randazzo, Candidato a Diputado Nacional de VamosConVos por la Provincia de Buenos Aires

Cynthia Hotton, Candidata a Diputada Nacional de Valores para mi País por la Provincia de Buenos Aires

Moderador: Fernando González, Prosecretario General de Redacción de Clarín. Columnista de TN. Conduce País Adolescente en CNN Radio

13:00 a 13:20 Logremos una Argentina sostenible: palabras de cierre

Paula Altavilla, Vicepresidente 2° de IDEA, Presidente del 57° Coloquio y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric

Daniel González, Director Ejecutivo de IDEA

Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Presidente de Grupo Murchison