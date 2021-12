Alberto Fernández analizó el informe del FMI: qué esperaba del organismo

El presidente Alberto Fernández dio su propia lectura sobre el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reveló por qué falló el anterior programa con la Argentina .

En una serie de mensajes publicados en la red social Twitter, el jefe de Estado criticó que el crédito se otorgó por cuestiones políticas , para sostener las posibilidades electorales del gobierno de Mauricio Macri, que lo precedió.

"Es imperioso entender la dimensión de la deuda otorgada por el FMI a la Argentina, con el indudable propósito político de sostener un gobierno que solo lastimó los intereses de nuestro pueblo. Nos demandará mucho tiempo reponernos de semejante daño", sostuvo Fernández.

En el brindis de fin de año con los empleados de la Casa Rosada , le preguntaron si esperaba algo más de la revisión del FMI. Dijo que no. "Es el Fondo", aseguró.

Además, en línea con sus equipos técnicos, subrayó que "el FMI admite que hubo en el período 2018/19 'capital flight' (fuga de capitales), sea o no bajo procedimientos habilitados para ello".

El @FMInoticias ha dado a conocer su mirada sobre como evolucionó el acuerdo que acabó otorgándole a Argentina un préstamo por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares. pic.twitter.com/jw1KsYo13D — Alberto Fernández (@alferdez) December 23, 2021

"La única traducción posible de "capital flight" es "fuga de capitales". No hay una interpretación alternativa, agregó el mandatario que citó el texto original en inglés.

"Mounting redemptions, along with capital flight by residents, put considerable pressure on the exchange rate, dice el FMI", escribió Fernández.



