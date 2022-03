Alberto, Cristina y las elecciones 2023: por qué es otro motivo de fuerte pelea

Un amigo de Alberto Fernández recordó, en una charla informal en Olivos, esa definición del escritor Jorge Asís: "En la Argentina todo sale, indefectiblemente, mal". Comentan que el Presidente no pudo ocultar la risa. Fue un momento de distensión. Aunque por el silencio que devino luego, parece que más de uno se quedó pensando si no será ese el destino del Gobierno.

Nadie en el entorno presidencial está seguro de lo que va a pasar en la coalición. Y reconocen que se viven momentos de incertidumbre. Sin embargo, junto al Presidente, ya domina la idea de que no hay ning ún margen para hacer "albertismo" ni romper con el kirchnerismo má s duro.

"Sería suicida: no tenemos diputados ni senadores suficientes, y obligaríamos a gobernadores y sindicalistas a elegir entre mamá y papá, lo que no tiene ningún sentido", fue el comentario que le hicieron a El Cronista.

En efecto, Fernández está convencido de que "finalmente primará la racionalidad y las cosas terminarán por ordenarse". Incluso, el Presidente piensa que ser á él quien llegará mejor posicionado a las elecciones de 2023 dentro del Frente de Todos (FdT). Y aún más, asegura que terminará siendo de nuevo candidato y con amplias posibilidades de alcanzar la reelección.

Alberto Fernández le volvió a marcar la cancha a Cristina Kirchner: "No se puede tener una presidencia colegiada"

Claro que no es lo que piensa Cristina Kirchner. La Vicepresidenta est á convencida de que en el 2023 ya está jugado y no hay ninguna chance de ganar. "Lo que busca es defender su identidad en el panorama político, da por perdida la elección porque cree que no hay forma de bajar la inflaci ó n y la pobreza en el contexto de ajuste que requiere el Fondo Monetario ", comentan cerca del Presidente.

Con todos los problemas que puede acarrearle en términos políticos y judiciales una derrota electoral, es difícil comprender por qué la Vicepresidenta no hace el intento por remontar electoralmente al FdT. "Creo que lo único que le interesa es su legado, no defraudar a los que creen en ella, que son una minoría intensa que es cada vez más minoría y más intensa, pero son su minor ía ", explicó un dirigente porteño muy allegado al Presidente.

Un funcionario agregó que "Cristina sobrevalora el aspecto simbólico de la política, y Alberto lo subvalora, piensa que lo único que se tomará en cuenta en su momento es la realidad, que quedará clara por sí misma si logra bajar la inflación y reducir la pobreza. A mí me parece que ni tanto, ni tan poco".

Este dirigente también contó que, reunido con el senador camporista Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, llegó a la conclusión de que razonar con La Cámpora se hace imposible. No tanto porque no puedan hacerlo, sino porque cualquier discusión termina siempre con una conclusión similar: "Cristina y Máximo tienen una visión más amplia, miran todo el tablero, así que vamos a hacer lo que ellos nos digan". ¿Estará Cristina pensando en ser ella la candidata a Presidente?

En Casa Rosada, en cambio, destacan que luego de alcanzado el acuerdo parlamentario para el nuevo préstamo con el FMI, el Presidente recibió el llamado del brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva y del boliviano Luis Arce felicitándolo por haber evitado el default. "Es lo que necesitaba Alberto para terminar de convencerse que la otra alternativa era inviable", aseguran.

Reconocen errores en la dinámica presidencial, aceptan que no existe un sistema de decisiones pero, finalmente, lo que piensan cerca del Presidente es que las grandes diferencias entre Alberto y Cristina, entre el peronismo amplio y el kirchnerismo duro, son culturales, de trayectoria política distinta.

La conclusión de alguien que lo quiere bien al Presidente no da lugar a certezas. "La historia dirá si el experimento con el que ganamos las elecciones funcionó o, como dice Jorge Asís, se suma a la larga lista de fracasos argentinos", dijo.

Con Alberto y Cristina distancias, el oficialismo ensaya una reconciliación