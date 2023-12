Tras la devaluación, la letra chica del paquete de Luis Caputo que presagia una fuerte recesión

Después de una serie de desprolijidades en la comunicación y demoras en el anuncio, el ministro de Economía Luis Caputo dio a conocer una parte del paquete de medidas que prometió el Gobierno de Javier Milei, con una devaluación a $ 800 del dólar oficial, lo que implica una caída del 54% del valor del peso, y anticipos fiscales sin detalles sobre cuál será la reducción de subsidios.

El paquete incluyó por otra parte una serie de anuncios para los sectores más vulnerables -duplica la asignación universal por hijo (AUH) y un aumento del 50% de la tarjeta Alimentar- que se quedarán cortos en base a la inflación proyectada por los economistas, que anticipan que los precios mostrarán un avance del 300% interanual en los próximos meses. En lo social agregó que se mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023, lo que implica un ajuste real.

Por fuera de los anuncios en cámara, desde el Palacio de Hacienda anticiparon que se busca modificar la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses y reemplazarla por un esquema de aumentos por decreto, lo que impactará en los ajustes de otros planes sociales y la AUH.

A ese ajuste se suma que el decálogo de medidas incluye que no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, la suspensión de la pauta para medios del Gobierno Nacional también por un año, la reducción de ministerios y secretarías y la baja al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias.

El otro punto fue la suspensión de la obra pública nueva y no iniciada, lo que paraliza el segundo tramo del gasoducto de Vaca Muerta. Las obras deberán recaer en privados, enfatizó. Y agregó que se reducirán subsidios a la energía a nivel nacional y al transporte en AMBA.

Impuesto PAIS y SIRA

Con el dólar en $800, Caputo anticipó "un aumento provisorio" del impuesto PAIS a las importaciones que pasará al 17,5%, que hoy va del 7,5% al 30% según los productos. Las retenciones se mantienen para la soja pero para el resto suben al 15%. A eso agrega el reemplazo del SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá aprobar licencias.

En el caso del dólar turista, se eliminará la percepción de bienes personales, por lo que se aplicará el 30% de impuesto PAIS más el anticipo de Ganancias del 35%, lo que dejará un tipo de cambio de alrededor de $ 1350.

"El dólar a $800 es un aumento a exportadores, aunque no tan fuerte porque recordemos que hoy recibían el 50% a CCL. La brecha se va a reducir, pero con estos anuncios no se eliminaría", indicó Fernando Morra, ex viceministro de Economía y actual director macro de la consultora Suramericana Visión, fundada por Martín Guzmán.

El Ministerio de Economía detalló que se deben reducir 3% de déficit fiscal para llegar al equilibrio. Para el 2024, prevén una caída del PBI de 4,5%.

Ingresos y gastos

Las mejoras en los ingresos incluyen un objetivo del 0,8% del PBI de la mano de una alícuota de impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% en 12 meses, un adicional por retenciones (15% para todos excepto soja en 30%) de 0,5% en los ingresos y la reversión de la reforma de Ganancias que instrumentó Sergio Massa por el 0,4%.

La prioridad del Gobierno Nacional es alcanzar el superávit fiscal en el primer año de mandato. Los siguientes números reflejan el ajuste inevitable que enfrentaremos a fin de lograr ese objetivo. pic.twitter.com/lYP7ROTiKA — Ministerio de Economía (@Economia_Ar) December 13, 2023

A eso se suman cambios en Bienes Personales, Moratoria y un nuevo blanqueo de capitales para asegurar un 0,5%, que deberá tener la aprobación legislativa.

Al equilibrio financiero se busca llegar, del otro lado, con un achique de gastos. Los componentes impositivos tienen que pasar por el Congreso y buscan aprovechar el tipo de cambio alto pero la inflación de los próximos meses puede limar la ventaja.

Jubilaciones, programas sociales y obra pública

Por el lado del gasto, se prevé que el de jubilaciones y pensiones marque 0,4%, las transferencias a provincias se reduzcan a 0,5% y los subsidios económicos al 0,7%, mientras que los gastos de capital -inversión y obra pública- se plantean en 0,7%. Los programas sociales marcan al 0,4% y los gastos de financiamiento 0,5%. En gastos representa el 2,9% del PBI.

Desde LCG enfatizaron que no se mencionó nada de las restricciones cambiarias (cepo), sólo la parte de terminar con la regulación de las importaciones (SIRA). En ese marco, anticiparon que se prevén medidas este miercoles para normalizar la deuda comercial mientras que el BCRA acompañará con definiciones en tasas.

"El BCRA anunciará, posterior a su reunión de directorio, las medidas relativas a política monetaria, tasa de interés y deuda, en complemento a los anuncios realizados por el Ministerio de Economía", indicó el área a cargo de Caputo, mientras que su ex socio en Anker, Santiago Bausili, convocó a los bancos y cámaras para las 9 de este miércoles.



Para Martín Kalos, director de EPyCA, "hay otro punto clave donde va a recortar gasto que es en la aceleración inflacionaria, lo que impacta en las partidas para ejecutar programas. Esto genera una aceleración inflacionaria muy grande, con un 300% interanual para los próximos meses. Esto va a hacer que incluso quede levemente desfasado el anuncio de intentar recuperar el poder adquisitivo de la AUH y Alimentar sino que también va a atrasar salarios. Los demás precios van a aumentarse y van a hacer un pass-through pero el salario no".