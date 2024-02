El Gobierno decidió que la Ley Ómnibus no se volverá a tratar en el Congreso

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados reveló que hubo una llamada con el presidente de la Nación Javier Milei, que se encuentra en Israel, para retirar la "Ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" del Congreso, y que no vaya a comisiones.

Oscar Zago dijo que la decisión "es que la ley no se vuelve a tratar así como se mandó en el Congreso de la Nación". Esta medida la habría tomado Javier Milei desde Israel luego de que se entere que iba a volver a comisión.

El jefe del bloque del oficialismo reveló que Milei dijo que "la ley para que la destrocen verdaderamente no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta. Ha tomado la decisión de no darle la orden a los diputados que no la tratemos de vuelta en comisión", en dialogo con La Nación Más.

Foto: Oscar Zago, Eliana Obregón Télam

A su vez, otro diputado de La Libertad Avanza, Carlos D'alessandro, adelantó que "nosotros siempre bregamos por el consenso, por el diálogo y hablé con muchos de los opositores dialoguistas y he hablado con otros opositores que no son dialoguistas, intentando entender la situación en que va a empezar el Congreso durante el 2024".

"También recibimos noticias de que no piensan del Ejecutivo enviar ninguna ley durante el corriente año, por lo cual entiendo que esta ley ómnibus, es una cuestión personal de lo que entiendo, que va a ser retirada del Ejecutivo, por lo cual vamos a tener la posibilidad de votar", afirmó D'alessandro en dialogo con Radio 10.

El pedido para retirar la Ley Ómnibus lo tomó Milei, que se encuentra en un viaje diplomático a Israel. El presidente publicó este miércoles un listado de los diputados que votaron en contra de algunos artículos de la ley bases, y tildó de traidores a los gobernadores, que le iban a dar los votos necesarios a través de sus diputados.

El presidente, que continúa de gira por Israel, tuvo un día de furia tuitera y republicó decenas de mensajes de todo tipo, la mayoría de ellos con agravios hacia aquellos legisladores de "sectores dialoguistas" que votaron en contra de algunos capítulos o incisos de la Ley Ómnibus.

La reacción de Milei cuando la Ley Ómnibus volvió a comisión

AQUÍ LA LISTA DE LOS LEALES Y LOS TRAIDORES QUE USARON EL DISCURSO DEL CAMBIO PARA PODER RAPIÑAR UNA BANCA...

PASEN Y VEAN A LOS ENEMIGOS DE UNA MEJOR ARGENTINA... https://t.co/OMHwQwEm5a — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

"Solicito pedir una moción del artículo 127 inciso 8 para que el asunto vuelva a comisión" , pidió este martes, el jefe de bloque libertario Oscar Zago a la vuelta del cuarto intermedio pedido por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el cual fue aprobado a mano levantada. La sesión quedó levantada entre el medio de la consternación de la mayoría de los diputados y el aplauso de la bancada de Unión por la Patria.

Minutos después, la cuenta de X de La Libertad Avanza emitió una fuerte publicación contra los mandatarios provinciales, a los que acusaron de ser los principales culpables de algunos artículos no hayan conseguido la mayoría en el recinto: "La traición se paga cara y LLA no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión".

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas (...) Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita . Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país", expresó el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Luego, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente compartió una lista con los nombres de los diputados que votaron a favor de la ley y los "traidores" que votaron en contra del pueblo.

El mensaje fue compartido en X por el propio Milei con un duro texto: " Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder raíñar una banca... pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina ".

¿Cómo sigue el gobierno tras el anuncio de retirar la ley ómnibus?

Lo que el martes fue la vuelta a comisión de la Ley Bases, y este miércoles la decisión de bajar el proyecto completo del Congreso, traerá consigo un corto período de revisión interna para el Gobierno.

Los principales nombres apuntados por el Ejecutivo son los gobernadores y los diputados que votaron en contra, a quienes los acusó de "delincuentes", "extorsionadores" y "traidores".

En la lista negra se encuentra la diputada nacional del bloque Hacemos Coalición Federal Alejandra Torres, quien representa a la provincia de Córdoba y está casada con el actual titular de la Anses Osvaldo Giordano.

Giordano llegó a la función pública nacional producto del pacto político implícito entre Milei y los actores cordobeses, el gobernador de la provincia Martín Llaryora y el excandidato presidencial Juan Schiaretti.

Milei tiene un fuerte enojo con los gobernadores de Córdoba, Jujuy, Neuquén y Salta, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz.

Por último, los que quedaron en el ojo de la tormenta del Gabinete de Milei fueron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, por haber tenido participación en el Congreso. Igualmente, no se sabe a estas horas si habrá modificaciones en la primera línea del Gobierno. En tanto a los gobernadores mencionados, hay enojo por parte del Gobierno.