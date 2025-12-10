Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto me corresponde Fuente: Shutterstock

La llegada de diciembre siempre activa la misma pregunta entre trabajadores y trabajadoras del sector privado y es cuándo se cobra el aguinaldo y cómo calcular el monto correcto.

Para 2026, el Ministerio de Trabajo ratificó las fechas límite y recordó los criterios oficiales para liquidar la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), un derecho protegido por ley y obligatorio para todos los empleadores.

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre y cuál es la fecha límite

La normativa establece que la segunda cuota del aguinaldo debe acreditarse antes del 18 de diciembre, una fecha que en 2026 volverá a funcionar como referencia para el sector privado. Además, el Ministerio de Trabajo permite una prórroga excepcional hasta el 22 de diciembre, considerado el plazo máximo para completar el depósito sin incurrir en incumplimiento.

En este sentido, la cartera laboral remarca que el SAC es parte de la remuneración anual obligatoria y que debe respetarse la fecha oficial. En caso de que el pago no aparezca en tiempo y forma, la persona afectada puede realizar un reclamo formal ante la autoridad laboral competente.

Asimismo, superar esos plazos constituye mora. Si el empleador deposita el aguinaldo después del 18 sin usar la prórroga, o después del 22 directamente, puede enfrentar intereses por atraso, sanciones administrativas, reclamos individuales o colectivos e incluso inspecciones laborales.

¿Cómo se calcula el aguinaldo para saber cuánto cobrar?

Para determinar el monto del Sueldo Anual Complementario de diciembre, el Ministerio de Trabajo establece un criterio claro: se debe pagar la mitad del mejor salario mensual percibido entre julio y diciembre. Es decir, se toma la remuneración más alta del semestre e incluye todos los conceptos remunerativos habituales.

Dentro del cálculo deben incluirse:

Sueldo básico.

Antigüedad.

Presentismo remunerativo.

Comisiones habituales.

Adicionales permanentes del convenio correspondiente.

En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos o extraordinarios, como bonos no remunerativos, gratificaciones por única vez, viáticos no remunerativos o sumas fijas extraordinarias fuera del salario básico.