El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) es uno de los ingresos más esperados por los trabajadores argentinos.

Sin embargo, muchos empleados que recién ingresaron a una empresa o que tienen pocos meses de antigüedad se preguntan: ¿a partir de cuántos meses trabajados corresponde cobrar el aguinaldo completo?

Cuántos meses hay que trabajar para el aguinaldo completo

Para recibir el aguinaldo completo, es necesario haber trabajado los seis meses completos del semestre . El año se divide en dos períodos: enero a junio (primera cuota) y julio a diciembre (segunda cuota).

Si el empleado comenzó su actividad después del inicio del período o finalizó su relación laboral antes del cierre, el pago se realiza de manera proporcional. Esto significa que no es obligatorio haber trabajado los seis meses para cobrar aguinaldo, pero el monto será menor.

Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Cómo se calcula el aguinaldo completo

El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo bruto mensual cobrado en el semestre. Por ejemplo, si tu mejor salario entre julio y diciembre fue de $ 500.000, tu aguinaldo de diciembre será de $ 250.000.

La fórmula para el aguinaldo completo es simple:

Identificás tu mejor sueldo bruto del semestre.

Lo dividís por dos.

Ese es tu aguinaldo.

Aguinaldo proporcional: cómo calcularlo

Si ingresaste a una empresa en septiembre, no cobrarás la totalidad del aguinaldo de diciembre, sino solo la proporción equivalente a los meses trabajados.

La fórmula es: el salario del empleado dividido doce meses, multiplicado por los meses trabajados.

Ejemplo práctico: si empezaste a trabajar en octubre y tu mejor sueldo fue de $ 300.000, el cálculo sería:

(300.000 ÷ 12) × 3 = $ 75.000.

Trabajaste tres meses (octubre, noviembre y diciembre), por lo que cobrás la cuarta parte del aguinaldo completo.

Cuándo se cobra el aguinaldo en 2025

La segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre de 2025. Sin embargo, la normativa contempla una extensión excepcional de cuatro días hábiles posteriores, lo que extiende el plazo máximo hasta el 24 de diciembre.

Para la primera cuota, se puede pagar hasta el 30 de junio, con un período de gracia de cuatro días hábiles.

Quiénes cobran el SAC

El pago corresponde a trabajadores registrados bajo relación de dependencia, tanto del sector privado como del público, empleados de planta permanente y contratados, personal doméstico formalizado y trabajadores rurales amparados por convenio.

Están excluidos autónomos, monotributistas y quienes desempeñan tareas independientes.

Es importante saber que el aguinaldo no se cobra “limpio”. Los aportes y deducciones del aguinaldo son los mismos que se aplican al salario: contribuciones jubilatorias, PAMI, obra social y aportes sindicales según convenio.