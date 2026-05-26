Empresas tendrán plazo máximo hasta finales de junio para consignar este pago obligatorio contemplado en la ley laboral.

¿Cuándo empieza la reducción de la jornada laboral en Colombia?

En todo el país .

Llega junio y, junto a ello, millones de empleados en Colombia se preparan para cobrar el pago de la prima de servicios, una prestación social que representa un alivio económico en medio del aumento del costo de vida. Aunque algunas compañías acostumbran a adelantar la consignación durante las primeras semanas del mes, la legislación colombiana establece una fecha límite clara para cumplir con esta obligación laboral.

Para este 2026, los trabajadores formales del país deberán recibir la prima de mitad de año máximo hasta el 30 de junio. El pago corresponde al tiempo laborado entre enero y junio y aplica tanto para empleados con contrato fijo como indefinido, además de otros sectores reconocidos por la ley laboral colombiana.

¿Cuándo comienzan a pagar la prima de junio de 2026?

En Colombia no existe una fecha exacta obligatoria para empezar a pagar la prima de servicios. Sin embargo, muchas empresas suelen realizar el desembolso desde la primera semana de junio, mientras otras esperan hasta la quincena o los últimos días del mes.

Lo importante es que el dinero quede consignado antes del 30 de junio de 2026, ya que después de esa fecha la empresa podría exponerse a sanciones laborales e incluso a reclamaciones por parte del trabajador ante el Ministerio de Trabajo.

¡Pilas, colombianos! ¿Cuándo se paga la prima de mitad de año 2026?

En varias compañías del país, especialmente grandes empresas y entidades privadas, la prima suele llegar junto con el pago de la quincena de junio, algo que muchos trabajadores esperan para cubrir deudas, viajes, matrículas o gastos del hogar.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de mitad de año?

La prima de servicios aplica para trabajadores que tengan una relación laboral formal en Colombia. Esto incluye a personas con:

Contrato a término fijo .

Contrato indefinido.

Contrato por obra o labor.

Empleados domésticos.

Conductores de servicio familiar.

Trabajadores de fincas y sectores reconocidos por la ley.

En cambio, quienes trabajan mediante contratos por prestación de servicios o son independientes no reciben esta prestación social. Tampoco aplica para trabajadores con salario integral, debido a que este tipo de remuneración ya incluye prestaciones y recargos dentro del pago mensual.

¿Cómo se calcula la prima de junio 2026?

La prima corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado y se divide en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre.

Para calcular el valor de la prima se utiliza esta fórmula:

(Salario mensual + auxilio de transporte) × días trabajados ÷ 360

Si una persona trabajó todo el semestre, es decir desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, el cálculo se hace sobre 180 días laborados. En caso de haber ingresado recientemente a la empresa o haber salido antes de terminar junio, el pago será proporcional al tiempo trabajado.

Para 2026, el salario mínimo quedó en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095. Con estas cifras, un trabajador que gane el mínimo y haya trabajado el semestre completo podría recibir cerca de un millón de pesos por concepto de prima.

¿La prima de servicios tiene descuentos de salud y pensión?

No. La prima de servicios no tiene descuentos de salud ni pensión porque no se considera salario ordinario mensual, sino una prestación social.

Eso sí, expertos recomiendan revisar cuidadosamente el desprendible de nómina y verificar que el valor consignado corresponda correctamente al tiempo trabajado durante el semestre.

Además, el auxilio de transporte solo se incluye dentro del cálculo para quienes ganan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

¿Qué pasa si la empresa no paga la prima antes del 30 de junio?

Las empresas que incumplan con el pago de la prima podrían enfrentar sanciones económicas y procesos laborales. El trabajador tiene derecho a presentar una reclamación formal ante el Ministerio de Trabajo si considera que no recibió el dinero dentro de los tiempos establecidos o si el cálculo no fue correcto.

En Colombia, el pago de la prima es obligatorio y hace parte de las prestaciones sociales protegidas por la legislación laboral.

¿Las personas que renunciaron también reciben prima?

Sí. Los trabajadores que hayan renunciado o hayan sido despedidos antes de finalizar junio también tienen derecho a recibir una prima proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

Por ejemplo, si una persona trabajó tres meses antes de retirarse de la empresa, deberá recibir el valor correspondiente a ese periodo laborado.

Prima de junio 2026: ¿qué pensionados recibirán la mesada 14?

Además de los trabajadores activos, algunos pensionados en Colombia también recibirán un pago adicional en junio de 2026 conocido popularmente como la mesada 14.

Según lo informado por Colpensiones, este beneficio aplica principalmente para jubilados que reciben hasta un salario mínimo y que obtuvieron su pensión antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

El pago se realiza automáticamente y no requiere trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

También existe un grupo de pensionados de la Fuerza Pública que continuará recibiendo este beneficio luego de decisiones judiciales que mantuvieron vigente el reconocimiento de la mesada 14 para ese sector.

¿La prima de mitad de año es obligatoria en Colombia?

Sí. La prima de servicios es una prestación social obligatoria establecida en la legislación laboral colombiana y debe ser pagada por todos los empleadores que tengan trabajadores vinculados formalmente.

El incumplimiento puede derivar en multas, intereses y reclamaciones laborales que podrían terminar en procesos judiciales.