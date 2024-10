Adorni abrió su streaming y lo usará para dar un informe de gestión mensual: cómo fue el debut

"Bueno, acá estamos...", Manuel Adorni intentó arrancar en un tono fuerte, con la voz alta y clara. "Con este primer...", continuó, pero de repente se interrumpió. "No, bueno... vamos de vuelta", dijo, y mientras pronunciaba esas palabras, sus manos empezaron a desatar el nudo de su corbata. "Total, esto lo recortás, ¿no?", le dijo a quien lo filmaba. Lo que siguió fue un gesto más relajado: la corbata quedó sobre la mesa. El ambiente era controlado, pero Adorni permitió que se colara este instante de desprolijidad ensayada. Con el micrófono en su lugar, la transmisión fluyó otra vez: así, sin perder de vista la cámara y entre gestos bien calculados, daba inicio el primer informe mensual de gestión a través del flamante canal de streaming de Manuel Adorni.

Según el vocero, este primer envío promete convertirse en una cita mensual, con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada sobre las principales acciones del gobierno.

La ambientación fue sencilla pero simbólica: un vaso de agua, un termo con mate, una bandera argentina y una foto de Adorni junto al presidente Javier Milei. En segundo plano, una imagen icónica del vocero en uno de sus clásicos atriles, acompañada de un globo de diálogo tipo cómic que mostraba la palabra "fin", una expresión que se ha vuelto característica en sus intervenciones y tuits.

Adorni anunció que a principios de cada mes presentará un resumen de gestión del mes anterior, abarcando temas de interés público que, según él, no siempre tienen espacio en sus conferencias diarias. Este primer informe incluyó áreas clave como el superávit fiscal, la inflación y la crisis en Aerolíneas Argentinas, entre otros.

Aerolíneas Argentinas: un punto crítico

Uno de los temas más destacados fue el futuro de Aerolíneas Argentinas, en medio de un conflicto sindical que provocó la cancelación de vuelos y afectó a miles de pasajeros. Adorni fue directo al expresar la postura del Gobierno: "Si Aerolíneas no funciona, Aerolíneas quiebra, y si Aerolíneas quiebra, Aerolíneas se cierra". "Cada vez que Aerolíneas para, quedan sin volar 37.000 pasajeros. Esas 37.000 personas pierden su libertad de decidir y moverse", agregó.

Según el vocero, el gobierno está evaluando alternativas con empresas privadas que podrían reemplazar ciertas operaciones de la aerolínea en caso de que las "extorsiones sindicales" continúen. No obstante, también dejó en claro que la intención no es cerrar la empresa, sino que todos los actores involucrados actúen con "responsabilidad".

Superávit fiscal y economía bajo control

Otro de los temas clave fue el superávit fiscal, presentado como un logro fundamental del gobierno en medio de una economía golpeada. "El superávit financiero de agosto fue de 3.351 millones de pesos", destacó Adorni, quien además subrayó que este es un superávit real, ya que no solo cubre los gastos del gobierno sino también el pago de intereses de la deuda. Según el vocero, el acumulado de los primeros ocho meses del año muestra un superávit del 0.4% del PBI, en claro contraste con el déficit de más de 8.8 billones de pesos del gobierno anterior. "Nos dejaron inmersos en un desastre, con una inflación del 211% en 2023", comentó.

Inflación: el enemigo a vencer

La inflación, uno de los mayores desafíos de la gestión de Milei, también ocupó un lugar central en el informe. Adorni mencionó que el índice mayorista de agosto fue del 2.1%, una cifra que, positiva, "anticipa lo que viene" para el precio minorista. "Este índice es clave para describir el proceso hiperinflacionario que evitamos. La inflación mayorista proyectada llegó a 17.000%, superando con creces el 5.000% de la hiperinflación alfonsinista", explicó.

Mas temas

Entre los anuncios más destacados de esta primera transmisión, resaltó la extensión del límite de tiempo para la regularización de activos. Originalmente previsto para finalizar el 30 de septiembre, el plazo fue extendido hasta el último día de octubre, lo que ofrecía una oportunidad adicional para quienes aún no habían completado el proceso. "Están todos invitados a regularizar sus activos", comentó Adorni.

También anunció la implementación de la SUBE digital, una innovación que llevaba años en proceso debido a los constantes reclamos de los usuarios. Esta nueva versión permitía a los pasajeros de 61 localidades utilizar sus celulares para pagar el transporte, un sistema que conviviría en paralelo con la SUBE física tradicional. "Es un gran avance en términos de comodidad para el pasajero", destacó, y aclaró que en la Ciudad de Buenos Aires las líneas de colectivos dejarían de estar subsidiadas por el gobierno nacional. "Pero los pasajeros no van a notar ninguna diferencia en el precio de sus pasajes", agregó, asegurando que el gobierno de la ciudad se haría cargo de los subsidios para mantener las tarifas estables.

La economía también fue un tema central en el informe, con especial mención a la labor de Federico Sturzenegger, ministro de Modernización, a quien Adorni elogió por su esfuerzo en desregular un país que describió como "plagado de trabas". Subrayó los avances en la desregulación del sector salud, la implementación de la receta electrónica y la venta de medicamentos genéricos. En el sector aéreo, se modernizó el reglamento y se impulsaron medidas para abrir los cielos del país, incluyendo la autorización de la ANAC para que aeronaves extranjeras pudieran operar en Argentina.

Por último, en el ámbito del capital humano, Adorni celebró la ampliación de la cobertura de la tarjeta Alimentar, que alcanzaría a 500.000 jóvenes de entre 15 y 17 años. También mencionó la importancia de la regularización del monotributo social para los beneficiarios de planes sociales, quienes debían reempadronarse. "Hay mucho trabajo por hacer en el sector público", comentó, refiriéndose a las auditorías en curso que la SIGEN y la AGN llevaban a cabo en las universidades nacionales.

Adorni y las versiones sobre su candidatura

En las últimas semanas, Adorni también estuvo en el centro de los rumores sobre una posible candidatura al Congreso en las legislativas de 2025. En una de sus habituales conferencias de prensa, el vocero despejó las dudas, aunque dejó abierta la puerta a una eventual postulación. "Si el presidente Milei me lo propone, seré candidato a legislador en el Congreso", afirmó.