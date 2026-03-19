La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) sigue siendo un requisito obligatorio para circular en España. Su función es garantizar que los coches cumplen con las condiciones mínimas de seguridad vial y emisiones, un punto clave en la prevención de accidentes y el control ambiental. A pesar de ello, miles de conductores continúan circulando sin tener la ITV en regla. El problema no es menor: además del riesgo para la seguridad, las sanciones económicas pueden ser elevadas y, en algunos casos, implicar la inmovilización del vehículo. Los últimos datos disponibles de la AECA-ITV señalan que cerca del 34% de los vehículos no acudieron a pasar la ITV en su momento, lo que refleja un incumplimiento significativo que se mantiene como preocupación para las autoridades. A pesar de las campañas de la Dirección General de Tráfico, el incumplimiento de la ITV obligatoria sigue siendo habitual. Sin embargo, no todas las infracciones tienen la misma gravedad ni la misma sanción. No llevar visible la pegatina de la ITV en el parabrisas, obligatoria en la parte superior derecha, puede suponer una multa de hasta 200 euros, al considerarse una infracción leve relacionada con la identificación del estado del vehículo. Circular con la ITV caducada también implica una sanción de hasta 200 euros. Se trata de uno de los incumplimientos más frecuentes y, aunque no siempre conlleva retirada del vehículo, sí puede derivar en problemas mayores en caso de accidente. El escenario cambia cuando el vehículo presenta fallos graves. Circular con una ITV negativa, es decir, cuando el vehículo no está apto para circular, puede implicar multas de hasta 500 euros y la inmovilización inmediata del coche. Además, si el conductor no presenta la documentación obligatoria, como el permiso de circulación o el seguro en vigor, puede enfrentarse a sanciones adicionales durante un control de tráfico. Aunque la normativa no ha cambiado, sí lo ha hecho el nivel de control. La Dirección General de Tráfico ha reforzado los sistemas de vigilancia mediante cámaras y controles automatizados capaces de detectar vehículos sin ITV en regla. Estos sistemas permiten cruzar datos en tiempo real con bases oficiales, lo que reduce el margen de error y aumenta la probabilidad de sanción incluso sin intervención directa de un agente. Este refuerzo del control busca reducir el número de vehículos que circulan en condiciones deficientes, un factor que influye directamente en la seguridad vial y en la siniestralidad. En España, la frecuencia de la ITV depende de la antigüedad del vehículo. Los turismos deben pasar su primera inspección a los 4 años desde la matriculación. A partir de ese momento, la revisión es obligatoria cada 2 años hasta cumplir 10 años, y posteriormente debe realizarse de forma anual. Cumplir con estos plazos no solo evita sanciones, sino que también garantiza que el vehículo se mantiene en condiciones adecuadas para circular. En un contexto de mayor control, respetar la ITV deja de ser una formalidad para convertirse en una obligación con consecuencias cada vez más visibles.